近日有關國內藝人羅志祥（小豬）與網紅周揚青9年情斷撕破臉相關新聞，在社群網站上洗版引爆話題，面對女方的諸多指責、指控，兩人的關係讓外界霧裡看花，有人拍掌叫好認為這是女性意識的覺醒，但也有人從另一個角度來看這件事：感情是兩個人的事，不應該PO網公審……；姑且不論兩人感情事的來龍去脈、又誰是誰非，從連日來相關新聞中有兩性專家、知名律師站在女性立場發聲，甚至極力呼籲女性「向周揚青看齊」，從而衍生出一種女人要自立自強、多愛自己一點的氛圍，這陣子有關現代女性霸氣的言行主張，引起媒體與社會大眾的高度關注、討論，本周小花平台以此近來最吸睛的娛樂話題，從個人保障觀點切入，為讀者分析單身女性活到老、自在到老的必備保險有哪些？此外，由這起新聞事件帶出「性病」等較為聳動的字眼，也值得你我深思，該如何透過保險來補足保障缺口？

難以啟齒的性病，保險理賠愛注意！

近日媒體報導，藝人「小豬」羅志祥與網紅周揚青愛情長跑9年宣告破局，日前周揚青公開分手信指控其對感情不忠且慣性劈腿，甚至自爆分手後立即去驗了性病……，整件事情的後續發展著實令人瞠目結舌，也讓人見識到時下年輕人對待感情日益開放的觀念和態度。

針對新聞中提及令人難以啟齒的性病，除了主要經由性行為傳染外，其他像是上公廁、使用公共浴池和毛巾等，也都有可能被傳染，可說是防不勝防；此外，尤有甚者「愛滋病」，傳染途徑包括：輸血、共用針頭和針筒……等，應為每個人日常預防措施的重要一環。

有關性病和愛滋病的保險保障，要分為兩部分來看：

首先…罹性病延誤治療恐增加罹癌風險

首先是性病部分，除了一般所知經由性行為傳染途逕外，你知道即便沒有性行為仍有可能傳染性病？

俗稱「菜花」的尖銳濕疣（Genital warts），是一種由「人類乳突病毒（HPV）」傳染所引起的性病，由於發病初期沒有明顯症狀，不痛也不癢，加上病毒潛伏期長、平均2至3個月更長至半年之久，患者不易在早期發現，也因此一發可能很難收拾，也導致其有很高的傳染率並凌駕於梅毒、淋病等性病之上。

據了解，菜花除了主要是透過性行為傳染外，像是上公廁濺到馬桶水或是泡溫泉、洗三溫暖與他人共用浴池、毛巾……等，都有可能經由「間接」接觸而被傳染，許多人因為初期症狀不明顯而延誤治療，甚至還會增加罹癌機率；專科醫師提醒，男性恐容易引發陰莖癌，女性則有子宮頸癌的風險，不得不防！

至於菜花的治療方式，常見以外敷藥物、雷射、電燒或是二氧化氮冷凍等方式去除皮膚表面突出的肉芽，大多數患者只需在門診手術室接受局部麻醉並施行外科手術切除及電燒灼法，並不需要住院，術後隔天就能重回日常生活、正常上下班，當然這是因人而異的，也有少部分病況較為嚴重的患者需要休息幾天後才能開始上班。

有關門診手術保險理賠，小花平台保險顧問針對大多數人都有投保的實支實付型醫療險特別提醒，雖說實支實付型醫療險有理賠手術費，並非所有的保險公司都會將門診手術列為保障範圍，建議投保時要挑選有理賠門診手術的保單，「假設已投保的實支實付型醫療險條款內容的「手術保險金」有註明「必須入住醫院診療」，意即理賠前提為住院手術，門診手術則無法申請理賠。

(中時電子報)