5月6日，三星電子副會長李在鎔在位於首爾瑞草洞的三星電子總部道歉說，他並不打算將企業管理權繼承給子女。

若所言非虛，那麼三星帝國的家族傳承將在第三代宣告終結。不同於父親鐵腕企業家的形象，現年51歲的李在鎔在西方世界曾被描述為一個銳意進取的改革者，並與喬布斯、拉裡·佩奇這樣的科技鉅子保持密切聯繫，但在韓國，他始終充滿爭議。

這是繼2015年6月集團旗下醫院爆發中東呼吸綜合征（MERS）以來，李在鎔第二次向韓國國民公開道歉：「雖然我們的技術與產品享譽全球，但世人看待三星的視線卻依舊冷淡，這一切都是我的過錯。」他還回應了此前的賄賂醜聞以及企業高管阻撓工會成立等爭議事件。

正如每個韓國公民究其一生也擺脫不了三星集團的影響，李在鎔同樣深陷作為財閥繼承者的困境之中。多年來，財閥家族僅持有少數股份，卻通過複雜的股權結構實現對龐大企業集團無孔不入的控制和對企業領導職務世襲罔替式的佔有，成為企業發展路上的最大阻礙；另一方面，總統文在寅上台前後的諸多執政口號，也代表了民間反對財閥的呼聲以及社會改革的需求。

在世界的聚光燈打向他之前，李在鎔一直安全地呆在父親李健熙的陰影之下。

執掌企業長達30年的李健熙給兒子留下了一個龐然大物，三星長期穩居韓國財閥的第一把交椅—《紐約時報》曾如是描述這個商業帝國的存在：「在三星物產建設的公寓裡醒來，打開三星電視機，在李健熙姻親經營的電視頻道上查看天氣預報。在地鐵裡，你可以用三星Galaxy智能手機觀看前天晚上三星獅隊是怎樣輸掉棒球比賽的。另外，買所有東西時都可以用三星的信用卡。」

與父親慘烈的奪嫡經歷不同，李在鎔只有三個妹妹，加上韓國一直以來奉行的男性繼承者傳統，他從小便是被看作接班人培養的。

即便如此，外界仍對他所知甚少，直到2014年李健熙因病入院，李在鎔才真正出現在世人面前。

2015年是三星帝國面臨著權力交接的關鍵時刻，身負重擔卻從未接受過媒體公開採訪的李在鎔破例允許《財富》雜誌記者深入三星的每個角落，並由集團旗下兩家子公司的CEO出來談論其所面臨的挑戰。

耐人尋味的是，根據《財富》彼時的報道，三星高管層大多表示，李在鎔當務之急是簡化複雜的公司結構，在刺激三星管理層具有創新精神的同時，堅持全球化戰略。

從2013年下半年開始，三星集團已經在推進內部業務重組，調整或轉讓子公司之間重複的業務部門，並果斷出售競爭力和協同效應較差的子公司；2015年5月26日，三星集糰子公司第一毛織和三星物產召開董事會決定合併，據此次決定，兩家公司將截至9月1日完成合併，三星集團內部重組進一步提速。

從整個家族利益的邏輯上，這一合併具有深遠的含義—與韓國多數財閥類似，李氏家族在三星的各個實體中只擁有相對較少的股份，卻通過錯綜複雜的交叉持股保持控制權。例如，根據彭博社的數據，李健熙只擁有三星電子3.8%的股權，但他卻是三星人壽最大的股東，擁有20%的股份。三星人壽則擁有三星電子8%的股份。這些股份加上在其他實體所擁有的股份，使李健熙得以控制三星電子逾20%的股份。

這種複雜的結構讓繼承者們頭疼不已，特別是李健熙病重之後，家族的控制力受到了嚴重影響。

事實上在韓國，無論是2003年的SK國際財務欺詐案、2006年的現代Glovis醜聞，還是2008年導致李健熙被判緩刑的三星特檢案，其根源都是為了保住家族經營權和為下一代接手鋪路。

這是繼承者的宿命，李在鎔也不例外，始終以溫文爾雅面目示人的三星新君下了一步險棋。

2017年6月，李在鎔在首爾中央地區法院經歷了一段難熬的時光。

他被指控數項罪名，其中包括向崔順實共計行賄430億韓元（約合10.5億元台幣），借助後者換取朴槿惠政府（韓國政府控制的養老基金韓國年金公團是三星物產的重要股東）支持三星集團旗下企業三星物產與第一毛織公司合併。此外，三星涉嫌以培養馬術選手名義向崔順實控制的一家德國法人提供資金，供崔順實的女兒使用。

儘管承認了行賄，但李在鎔否認這是政治黑金：「總統強迫出資，我是受害者。誰能拒絕總統的要求？」法庭之外，自戰後以來「對三星有利就是對韓國有利」的輿論已經散去，取而代之的是遊行示威者的一張張條幅，韓聯社稱之為「政治和資本權力鬥爭的典型例子」。

兩個月後，李在鎔被判五年有期徒刑，在獄中度過一年後，他獲得了緩刑釋放，某種意義上而言，他正走過父親的老路—李健熙就曾因捲入醜聞而接受了兩次總統赦免。

兩年間，三星集團在「爆炸門」與「行賄門」的雙重夾擊之下風雨飄搖，儘管在2017年實現了創紀錄的利潤，但該集團正面臨一系列挑戰，尤其是三星電子公司。2017年，芯片製造推動了其銷售激增，但專家警告說，這棵「搖錢樹」很快就會枯竭。

另一方面，由於三星帝國與權力的曖昧關係、壟斷市場的財閥體制，國內的反對聲潮愈發壯大。

早在2017年韓國大選之時，當時還未當選的文在寅就曾表示，若不改革財閥和大企業，就無法帶來真正的增長。他特別提出將改革重點集中在三星、現代汽車、SK和LG這四大集團。文在寅也因此被稱為「向財閥這條惡龍開刀的勇士」。

韓國學者認為，李在鎔的本次宣言，如果能夠落實的話，有望徹底改變三星未來走向，尤其是打破了財閥制度根基，即通過家屬經營保證經營的穩固性，這對於三星乃至韓國的財閥體系都會有深遠的影響。

李在鎔此次回應的問題有四點，包括繼承權爭議、保障勞工權益、傾聽多元化聲音及保證委員會的獨立運營等，作為龐大商業帝國的實際掌權人，他似乎以更加「親民」的方式來改變父輩苛刻的企業文化。

韓國經濟研究院的首席分析師鄭勤泰指出，本次道歉從內容及措辭來看，超出了此前外界的預期：「對於一個企業來講，是一段痛苦的過程，但對於扭轉韓國民眾對於企業的形象來講，是一個重要的契機和轉變。」

另一方面，經歷了去年的日韓貿易戰與半導體市場的寒冬，面對2020年開春以來的疫情黑天鵝，三星集團中最重要的三星電子正在加速改革。

年4月29日，三星電子公佈了2020年第一季度財報。財報顯示，三星電子第一財季總營收為55.33萬億韓元（約合450億美元），同比增長5.61%，較上一季度下滑7.6%。

財報還指出，疫情帶來的不確定性將持續至下半年，預計二季度業績仍將下滑。三星認為，公司接下來的重點是提高成本效率，提高研發、製造、供應、渠道和營銷所有領域的運營效率。

目前李在鎔遠沒有到交班的時候，深受西方現代企業管理理念熏陶的他，是否能真正兌現今天的承諾，值得外界拭目以待。

(中時電子報)