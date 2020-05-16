港星張曼玉是國際級的華人影后，她共獲得5座香港電影金像獎、4座金馬獎最佳女主角獎，儘管張曼玉演藝成績無人能敵，但曾經歷過一段婚姻、多段戀情的她，情路卻是交白卷，不過張曼玉仍衷於自己的唱歌夢，前往歌手路邁進。

選美入行演藝圈 當演員拍戲一炮而紅

張曼玉原本的夢想是當髮型師，開啟張曼玉演藝之路的是她17歲被星探看中，於是她開始擔任模特兒，張曼玉18歲時還參加香港小姐選美，獲得亞軍及最上鏡小姐獎。同年，張曼玉代表香港赴英國參加世界小姐選美，並進入前15名。

張曼玉獲得雙料港姐後，也開啟她的演員路，張曼玉搭檔梁朝偉演出夯劇《新紮師兄》引發話題，她接著並主演《青蛙王子》、《警察故事》等電影，當時才20歲的張曼玉飾演的角色多是清純嬌羞的少女，她演起來很自然、毫無違和感，張曼玉也以清新外表和氣質成為炙手可熱的女星。

張曼玉以清新外表和氣質打開知名度。（圖／本報系資料照片）

張曼玉踏入藝界就爆紅，1988年她更一口氣拍了《流金歲月》、《警察故事續集》、《過埠新娘》等12部電影，可見她人氣超夯，但張曼玉詮釋的角色卻屢被評是「花瓶」，直到張曼玉演出王家衛執導的《旺角卡門》，她的演技有層次變化、細膩詮釋人物內心，張曼玉也以此獲得香港電影金像獎提名最佳女主角獎，更是給她莫大的鼓勵。

張曼玉甩花瓶晉升影后級 《甜蜜蜜》、《花樣年華》享譽國際

張曼玉從此演技大爆發，她1989年就以《三個女人的故事》奪下金馬影后，隔年以《不脫襪的人》獲得香港電影金像獎最佳女主角獎，而張曼玉更以《阮玲玉》擒下金馬影后、香港電影金像獎最佳女主角、第42屆柏林國際電影節最佳女主角、第28屆芝加哥電影節女主角，張曼玉成功甩花瓶，晉升影后級人物。

張曼玉和梁朝偉主演的電影《花樣年華》，讓張曼玉紅到國際。（圖／本報系資料照片）

張曼玉已成各大獎項的常勝軍，而她與陳可辛導演合作的《甜蜜蜜》，更是讓張曼玉再攀事業高峰，以此一舉拿下金馬獎、香港電影金像獎影后以及亞太影展最佳女主角，而張曼玉和梁朝偉主演的電影《花樣年華》更是讓她享譽國際。

情路波折受挫 張曼玉盼圓歌手夢

張曼玉演藝成績無人能敵，但她情路卻是交空白卷，張曼玉曾談過多段感情，在拍攝《花樣年華》時與梁朝偉緋聞更是傳的沸沸揚揚，儘管在當時都有另一半，梁朝偉談到張曼玉時表示「她是心靈最契合的一位」但也無疾而終。而張曼玉曾幫助地產商人男友宋學祺千萬度過危機，但最後卻人財兩失，但張曼玉仍相信愛情，1998年與法國導演「阿薩亞斯」步入禮堂，未料婚姻僅維持3年就以離婚收場，張曼玉2014年原本因音樂，而與小15歲混血男友擦出愛火，但最後仍以分手收場。

張曼玉近年轉換跑道當歌手。（圖／中時資料照片）

張曼玉雖然情路波折，但她仍衷於自己的唱歌夢，並在2014年轉換跑道往歌手邁進，張曼玉以搖滾歌手身分演唱鄧麗君《甜蜜蜜》，但她卻因低沉的嗓音，而遭批是地獄來的歌聲，甚至被酸「破鑼嗓」。儘管開唱惡評如潮，張曼玉仍不後悔，她也曾對外提到，雖然在唱歌出了點問題，但她仍享受表演的過程，張曼玉強調她會越挫越勇，繼續玩音樂。

(中時電子報)