喜歡粉色系的產品嗎？羅技在 5 月份特與momo合作，推出了玫瑰粉K380藍牙鍵盤、玫瑰粉Pebble M350無線滑鼠的組合，此外還贈送CANMAKE腮紅(顏色二選一)。對於偏愛粉色系的朋友來說，絕對是攻陷你心的超級組合。

因應疫情而生的在家工作潮，讓不少人必須要在家裡布置一套能負荷工作所需的設備，讓電腦周邊頓時也紅了一波，成為不少人急於選購的商品。不僅如此，搭上溫馨五月的時間點，羅技順勢將K380藍牙鍵盤與Pebble M350無線滑鼠的玫瑰粉款式組合起來，提供給消費者一個很不錯的貼心選擇。

K380鍵盤透過藍牙功能可同時連接三台裝置，並透過Easy-Switch功能，一個動作、一個按鍵即可在不同設備中輕鬆轉換。透過可支援Windows、Android、iOS等多種作業系統的設計，可自動識別連接設備，設置成符合各操作系統的按鍵及快捷鍵，讓操作變得更加直覺且便利。兩顆AAA(四號)電池便可續航力長達24個月。

羅技K380滑鼠可以同時連接三台裝置並且快速切換，電腦、手機間可快速切換打字更有效率。(黃慧雯攝)

Pebble M350無線滑鼠則是靈感來自鵝卵石，外型圓潤也便於攜帶。不僅手感優異，還有靜音特性，讓頻繁需要在家工作的你，也可以不吵到家人。有了M350，晚上加班也很安心。一顆3號電池就可以工作18個月，也超級省電。

把握5月份在momo選購K380跨平台鍵盤 + M350無線滑鼠的組合，可獲贈CANMAKE腮紅一個。男生買來送女朋友或是媽媽都超級貼心。女性朋友們也可以選購還犒賞自己，讓自己上班、娛樂休閒時，看著都更賞心悅目。

(科技)