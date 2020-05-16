美國研究人員認為，一種稱為Fluvoxamine的抗憂鬱藥物能夠幫助新冠肺炎患者減輕症狀。

英國《太陽報》（The Sun）報導，華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine）的研究人員目前正在檢視Fluvoxamine對抗新冠病毒的成效，不過他們相信這種藥物能夠減輕患者症狀。

Fluvoxamine是一種隸屬於選擇性血清素回收抑制劑（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，SSRI）的抗憂鬱藥物，中文商品名稱為「無鬱寧」，通常用來治療憂鬱症或強迫症（obsessive-compulsive disorder）。

研究人員發現，Fluvoxamine能夠降低敗血症患者體內製造細胞激素的數量，因此進而相信，使用這種藥物，能夠幫助新冠患者避免發生細胞激素風暴（cytokine storms）。

細胞激素風暴指的是人體偵測到新冠病毒後，免疫系統出現過度發炎反應，大量製造細胞激素以對抗病毒。不過這種過激免疫反應會對人體造成傷害，導致患者器官衰竭，這也是許多新冠重症患者可能面臨的最大威脅。

目前，華盛頓大學的研究團隊將針對152名新冠患者進行Fluvoxamine臨床實驗，維吉尼亞大學（University of Virginia）教授高第耶（Alban Gaultier）表示，如果研究結果顯示Fluvoxamine能夠有效減輕新冠患者症狀，這種藥物將能夠成為治療新冠肺炎的另一個安全而且便宜的治療選項。

不過使用這種藥物也可能產生副作用，包括噁心、頭痛、口乾、便祕、食慾改變等。

(中時電子報)