蔡英文總統拜訪後，旭富捐贈1公噸的羥氯奎寧原料藥給指揮中心協助防疫，將市場熱度推升到最高點，股價來到157.5元，一舉改寫歷史新高紀錄。

原料藥廠旭富在蔡英文總統拜訪的第一時間，捐贈1公噸的羥氯奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作，讓資本市場熱度推升到最高點，股價來到157.5元，一舉改寫歷史新高紀錄。

旭富瞬間暴紅，這一切要從羥氯奎寧這1顆藥說起。原本只適用於紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎與瘧疾的用藥，卻在今年3月法國馬賽的研究團隊發表一篇論文指出，羥氯奎寧可有效治療武漢肺炎後，獲得市場上的關注。

隨後，美國總統川普更大肆宣揚羥氯奎寧的神奇療效，讓擁有羥氯奎寧的旭富，一時間成為市場上救命的神藥。

對於外界誇大渲染奎寧的神奇之處，旭富財務長楊文禎還是提醒大家，雖然這1顆藥是屬於老藥新用的模式，但對新的適應症，也就是武漢肺炎，依舊被視為1種新藥。所以都需要按照新藥的進程，回到臨床實驗，要做2期、3期實驗，短期之內是不可能看到結果。

奎寧引熱議 仍要回歸新藥進程

另外，有醫學專家指出，奎寧主要是對輕症和中度病情的治療有顯著效果，瑞德西韋則是對重症有效。其實不管是哪一部分，都需要經過臨床實驗，才能得到最終的數據結果。

在此之前，楊文禎避免市場投資人搞混，再次重申旭富主要是生產藥品的原料藥及中間體為主，並非研發臨床為主的新藥。

至於外界最為關注的羥氯奎寧，楊文禎也指出，2014年旭富就已經開始銷售羥氯奎寧原料藥了，當時印度最大供應商IPCA，占了美國50%的市占率，卻因為沒有通過美國FDA（食品藥物管理局）查廠，導致無法輸入美國，這空缺出來的市場，成為其他廠商爭取的大商機。

那時候，旭富也因此受惠，相關的學名藥廠找上旭富，讓羥氯奎寧原料藥的業績由1800萬元，到2016年衝上6.64億元，也打開了知名度。而這一回在武漢肺炎的帶動下，不只是這顆藥知名度暴增，連帶著旭富也跟著受到注目了，市場上都在搶這個藥，一下子羥氯奎寧的量又跳起來了。

多家法人拜訪過旭富後預估，自奎寧被捧為神藥之後，全球整體需求直接暴增。目前旭富每月產能全開約為16公噸，6月前已經呈現滿載的情況。

至於價格部分，過往羥氯奎寧的市場價格1公斤為兩百多美元，目前價格漲到3百至4百美元，漲幅最高約近1倍，而羥氯奎寧有一個主原料DCQ，漲幅也是1倍。由此顯現，現階段量增價漲下，旭富好得不得了。

永豐投顧報告指出，旭富可以更上層樓，主要是很多廠商不只是生產原料藥，通常也會往下游製劑跨足，無形中使得資本支出與業務開拓耗費龐大的資金。但旭富重心以中間體與原料藥為主。

(中時電子報)