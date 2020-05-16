【1】 爭不贏美國！2關鍵陸無法成為全球霸主

正當美國忙著應付國內新冠肺炎疫情之際，北京已開始推動防疫外交，出動解放軍運送醫療物資，試圖改變各國對大陸的看法，不過軍事專家認為，大陸只能短暫填補美國遺留下來的空缺，由於缺乏經驗，加上信任問題，北京在這場全球霸主之爭中恐仍爭不贏美國。

【2】美國軍事雜誌分析 殲10C勝過F-16V

美國F-16V「蝰蛇」(Viper)，和大陸的殲10C，分別於2017年和2018年完成，代表著當代最強大的兩種輕型戰鬥機，並且都是早期型的大幅度改進版本。這兩型戰機有頗多相似之處，包括空重都約13噸，機鼻電達空間大小相似，採用相似的單引擎配置，以及相似的武器掛載量，因此兩型戰機具有很高的可比性，美國「軍事觀察」(Military Watch)分析認為，殲10C的性能評分要比F-16V來的高。

【3】伊朗誤射飛彈 擊沉軍艦打死40自家人

據BBC新聞網11日報導，當地記者說，「賈瑪蘭」號（Jamaran）巡防艦當時正在測試新型反艦飛彈，但卻擊中「科納洛克」號（Konarak）後勤補給艦。

而據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，當地消息說，事故是周一在阿曼灣（Gulf of Oman）發生的，死者可能多達40人。

【4】迎向003航母 陸改良海山鷹試飛成功

「海山鷹」是由教9「山鷹」為基礎，改裝而成的海軍型教練機，已經大批列裝中方海軍艦載機部隊。而飛行員藉由陸上機場訓練，體驗艦載機著艦的特殊程式和操縱方式，可減少殲-15戰機頻繁用於起降訓練所帶來的消耗。

【5】與陸超緊張！美軍機戰艦忙施壓

而五角大廈指控北京，利用疫情大流行，擴大活動範圍，以佔取軍事和經濟優勢。此外，國防部明白表示，新冠肺炎大流行並未損及美軍回應中方行動的能力。

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）與戰略司令部（Strategic Command）指揮官雷伊（Timothy Ray）說，就算在疫情大流行時，他們也有戰力和火力，隨時隨地提供令人無法招架的遠距打擊力。

(中時電子報)