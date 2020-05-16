美國四月份約二○五○萬人失業，除了創下一九三○年代經濟大蕭條以來最慘，還推升失業率狂飆到十四．七％的二戰後高點，後續可能還會升高；惟美國各州愈來愈多封鎖措施逐步鬆綁，投資人密切關注解封後經濟活動重啟過程是否順利。

先前聯準會降息六碼和無限ＱＥ及購買企業債券，已讓股市強力反彈，使得資金行情持續在攪動市場，尤其ＥＴＦ資金再度集中高總市值公司，包括亞馬遜經過回檔之後股價又彈升，臉書、微軟、蘋果、輝達、德儀股價則幾乎重回高價區；谷歌也落後補漲，連老板公開認為股價太高的特斯拉又登上八百美元；美股還是以科技股最強，那斯達克指數站上九千點、費半站上一千七百點，兩者都站穩均線之上，且周ＫＤ值持續交叉向上，尤其那斯達克距離歷史高點九八三八點已不遠，是否能走向回升可密切注意。道瓊及標普則在先前跌深的金融及能源股反彈漸向年線邁進；現階段是資金行情，外資預估標普企業獲利首季衰退十二％、第二季加深衰退至四○％、第三季衰退二三％、第四季衰退收斂至十一％，今年約衰退二○％；大致上四大指數只要不破月線都算強勢，不過接下來來將是整數關卡，如標普的三千點。

台股內資力抗外資賣壓

最近油價大反彈是股市風險性資產最佳誘因之一，每桶從十五美元附近彈升至二五美元，確立二○美元關卡支撐，五月份油國及相關組織開始減產，美國亦同，配合歐美解封，較有利油價基本價值浮現，失序市場得以恢復正常。此也使歐洲股市向季線上下反彈。亞洲股市韓日向年線反彈；中國深滬股市在傳產、金融及部分權值股帶領下，都反彈過季線；深圳股市已站穩所有均線之上，與美國科技股一樣強。

國際股市進入高檔震盪，但仍在觀察疫情是否反撲以及美中接下來貿易戰情況。最近中國展現善意大買美豬半年來最大量，不過以川普一向要得更多，加上有肺炎議題可操作，是較容易影響反彈已高的美股走勢。

台股在國際股市高檔震盪下，鴻海說最壞已過而彈升，台積電雖說美國要求設廠壓力可能越來越大，但股價維持在二九○元之上，官股銀行大舉買進，加以大立光先一步站上四千元大關，台塑四寶又度過負油價最嚴重利空而反彈，指數再度來到一萬一千點關前，這還是在五月份以來外資大賣超過八百億元的情況，顯見台股的確強；一旦外資反手買進，行情或會更好。不過，技術面上再往上有半年線、三月上旬跳空缺口等關卡壓力，也就是一一一○○至一一三○點壓力還是會有，但因為進入五二○，基本上會有政策上的利多，月線附近約一○五○○將有會有重要支撐。反觀櫃買指數近期卻一路呈現驚驚漲格局，周Ｋ線連七紅，顯見是以中小型股為主；外資雖然第二季來屢屢逢高調節台股，五月大賣集中市場，但卻轉買櫃買市場，帶動櫃買中小型股股價表現，成為市場交投矚目的重心。

蔡總統五二○即將就職連任，參考一六年的五二○股市表現，之後一周單周內台股上漲三三二點，慶祝行情頗受期待。

短線上台股資金行情領先指標落在高價股身上，尤其前六大高價股除股王大立光、緯穎外，其他都是ＩＣ設計為主，包括站穩一千元的矽力ＫＹ、信驊，再來是祥碩、緯穎及譜瑞ＫＹ，這些個股不是與高速傳輸、就是與伺服器代工有關。矽力去年ＥＰＳ二五．八三元、信驊二四．三九元，兩者獲利及股價都在伯仲之間，且今年首季營收都有超過三成以上成長，是標準的中小型成長股，目前預估ＰＥ都達四○倍。而祥碩首季營收成長五一．三％，前四月營收則成長五一％，預估今年ＥＰＳ約可超過二○元，果如此，ＰＥ超過四五倍。

譜瑞首季ＥＰＳ八元，四月營收成長十二．八％，預估全年ＥＰＳ有機會向三五元邁進，以此計算ＰＥ二二．八倍，相對是較低；加上伺服器代工、去年ＥＰＳ三五．三三元的緯穎，股價也創歷史新高、超過八百元，股價排名二至五名個股都在比價推升，是標準多頭市場走勢，也正符合投信、外資近兩個月花大錢在買進中小型股；此外，興櫃股王昇佳電子去年ＥＰＳ三五元，超過上述ＩＣ設計股，該公司以傳感器晶片為主，包括三星以及中國大品牌廠商都是其客戶，幾乎囊擴非蘋陣營，未來更將在物聯網及穿戴裝置發光發亮，昇佳首季營收十三．五億元，年增八八．七％，是前十名高價股中年增最高者，目前尚含權二元、含息二二元，若以今年預估ＥＰＳ四○元計算，ＰＥ尚未達十八倍，股價相當值得期待加入高價ＩＣ設計族群比價行列。轉投資持有昇佳五○．四四％的矽創同步受惠。

ＩＣ設計高價、高ＰＥ股比價而起

拜美中貿易戰之賜，ＩＣ設計業左右逢源，若加上大環境例如遠端辦公教學興起，筆電產品需求旺盛，不少公司業績都相當不錯，四月營收ＩＣ設計族群創歷史新高就有義隆、聯詠、信驊、杰力、展匯科、鈺太；瑞昱、聯發科、原相、立積、致新等也都很不錯，尤其聯發科祭出庫藏股（從三月二十三至五月二十二日買進一．五九萬張，價位在三○一至四五二元）、聯詠及瑞昱則是內外資最愛，兼具ＰＥ不高優勢，只要ＩＣ設計族群有行情，股價至少都有盤堅機會。原相則受惠滑鼠熱賣及任天堂遊戲機今年異軍突起大賣，前四月營收大幅成長六四．三％，首季ＥＰＳ為一．九三元，法人預估全年ＥＰＳ有機會從去年的六．○六元成長至八～九元，果如此，ＰＥ不到二○倍。瑞昱去年ＥＰＳ十三．三六元創近八年新高，受惠WiFi 6出貨激勵，前四月營收成長二一．二％，全年ＥＰＳ也將挑戰十五元，預估ＰＥ也未達二○倍。

世芯ＫＹ、愛普、立積、杰力等可望享受這波高價、高ＰＥ股比價機會。

台股走到一萬一千點上下，其實還有不少好股，例如緯穎登上八百元創歷史新高；未將伺服器部門切出去的廣達價也在默默之中創近二年半新高，尚含息三．七元，殖利率超過五％。近期再度活繃亂跳的ＰＣＢ族群，金像電及南電股價陸續創高，相當熱門，外資及投信大力叫進ＡＢＦ、ＨＤＩ相關股，而華通首季交出ＥＰＳ達○．七八元，顯見景氣相當熱絡；最可注意是ＰＣＢ設備供應商揚博，去年ＥＰＳ雖降至二元，但將配發二．五元股息，大方配發，殖利率預估達七．五％；首季ＥＰＳ達一．○一元，營益率十七．六八％，是近五季以來最高，加上四月營收又創歷史新高達二．三八億元，頗值得追蹤。

系統整合股敦陽去年ＥＰＳ四．二元是近八年最高，將配發四．四五元現金，殖利率估六．九％，首季ＥＰＳ一．二二元，維持一定獲利成績；同業中菲去年ＥＰＳ三．九六元，今年將配息三．一元，殖利率也有六．六％；零壹去年ＥＰＳ二．八元，今年首季ＥＰＳ○．七四元，將配息二元，殖利率也有六．○六％；另外做物流的中菲行首季ＥＰＳ○．七七元，較去年同期成長三一％，今年將配息一．三六元，殖利率也有四．七％；該公司四月營收創歷史新高。

汽車零組件、塑膠股基期低

傳產的世豐去年ＥＰＳ四．二六元，是近八年來最高且首次跳脫以往ＥＰＳ低於三元，一下子就躍登至四元以上，今年大環境不好，但首季ＥＰＳ一．一四元，四月營收一．九億元，是歷史次高，前四月營收年增二○．七％，加上今年將配息三元，殖利率約五．八％。業績好又有配息，值得期待。

基期最低的當屬汽車股及塑膠股，國際油價已反彈至二五美元附近，但是早在台塑化股價跌破七○元時，本刊就提出近長線入投資價位，日前台塑集團上修第二季看法，如今台塑化股價彈至九○元上下，階段性任務似乎完成了。

至於汽車相關股，零組件的正道、胡連、為升、英利ＫＹ進行較強補漲，今年以來汽車業利空當然是一波波，歐美日中汽車市場全跌，不過從長線來看，這也是急速降低基期的一種方法，可能要十年才會出現一次，股價低點亦同，未來就是要選最有競爭力，例如ＡＭ市場的龍頭東陽，雖然現在不是旺季，但是大環境景氣不好，大家舊車續開機率高，零組件替換率就會較高，對於維修市場較為有利，東陽過去四年ＥＰＳ雖從四．○八元走低至前年的三．二六元，惟去年回升至三．三六元，今年雖可能降至三元附近，但每年都有配息，今年將配發一．八元，殖利率還有五％，且股價低於每股淨值三七．一五元，基本上買進，長線不會太吃虧！

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(中時電子報)