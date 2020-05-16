美國總統川普近期一再指責全球陷入新冠疫情大流行必須由大陸負責，強調美國將嘗試各種方式要陸為此賠償，「包括切斷整個對陸關係」。不過，川普政壇內的死對頭，素有國會女王之稱的眾議院議長裴洛西表示，川普近日密集批評大陸，純粹為了轉移國內觀眾注意，讓人民忘了他在疫情早期處理失誤，稱其為「有意思的轉移注意力」。

據美媒《國會山莊》報報導，裴洛西在國會示（Nancy Pelosi）正在與議員商討3兆美元的紓困案時表示，「總統對大陸所說的很有意思，是很有意思地分散注意力」。新冠病毒造成美國141萬人確診、8.5萬人死亡，不論在確診或死亡人數皆排名全球首位；在經濟上已成為大蕭條以來最嚴重衝擊，在8周內已有3600萬人失業。

Speaker Pelosi: "What the president is saying about China is interesting -- it's an interesting diversion." https://t.co/rSQNariflF pic.twitter.com/EMrrV7L8Sz — The Hill (@thehill) May 14, 2020

隨著死亡人數與失業率攀升，川普近期接連指責病毒出於大陸且必須為此負責，「他們在消除威脅上做得太少」，並將新冠疫情在美形容成自911事件與珍珠港之後最嚴重的攻擊，「且這不應該發生，大陸應該在起源就阻止病毒擴散，而在大陸也應可以這麼做」。而14日在福斯商業台的專訪上，川普更稱要切斷與陸在生產線上的依賴，甚至要脅「切斷整個對陸關係」，還可藉此省下5千億美元。

對於川普批陸發言，裴洛西表示，呼籲川普以及其他華府政策制定者忘了新冠病毒是怎麼來的並專注如何消滅它，「與其讓外界轉移注意已犯下的錯誤，我們更必須將其暫時擱置、繼續向前，為了美國人民的利益繼續合作」。不過對於病毒起源，裴洛西也表示「當然，我們想知道這場疫情的起源，它是如何開始的，如何在全球暴發的，這是理所當然的」。

(中時電子報)