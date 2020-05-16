高雄市長韓國瑜罷免案將在6月進行投票，但韓陣營對於該不該出來投票，目前內部討論要主戰主和還未有定案，韓夫人李佳芬的雲林娘家，卻顯然早有定見。國民黨雲林縣議員顏忠義表示，「韓粉應站出來投反對罷免票，助韓國瑜守住高雄市」。

據港媒《中評社》近日專訪顏忠義報導，對於罷韓投票，他認為，原本面對民間發起罷韓，韓團隊應該採取較低調的方式應對，但日前韓團隊主動出擊，提告罷免程序不合法、拆除罷韓看板等強硬作法，無疑都會升高對立態勢，對反罷韓沒有幫助。

顏忠義解釋，但現在新冠肺炎疫情趨緩了，民眾罷韓意願逐漸升高，繼續採取低調防守策略也不是辦法，若強勢動員挺韓群眾發動「反罷免」，又擔心「升高罷韓對立態勢，把罷韓投票率催高，這也是國民黨和韓國瑜團隊的顧慮，他強調，韓陣營還是必須想出有效策略來抵制反罷韓」。

王淺秋14日深夜也在臉書發文回應韓粉焦慮，「莫急莫慌、靜心等待」，韓市長「百分百知道支持們的焦慮，但別焦急，只要繼續支持高雄市政防疫抒困振興產業，等到適當時機市長本人就會再公布想法，請保持信賴」。

(中時電子報)