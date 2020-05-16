曾在2015-16年球季短暫效力過黃蜂1年的林書豪，如今趕上喬丹紀錄片「最後一舞」的追逐風潮，在個人微博上面分享當年曾替黃蜂老闆喬丹打球的心得，豪哥除了分享兩段喬丹小故事，也不禁感嘆自己能替喬丹打球，是他生涯的一份榮耀！

以下是林書豪微博內文，「我知道最近大家都在看『最後一舞』這部紀錄片，並且討論喬丹是否就是籃球的GOAT(史上最強)，我寫幾個小故事給你們。在我剛簽下夏洛特黃蜂的時候，我以為在每次訓練後，我們都會和喬老闆打1vs1鬥牛，然後被他虐死。(當然除了我之外，哈哈哈)

不過實際上在賽季開始後喬丹出現次數並不多。但我清晰記得在那賽季有兩個典型的喬丹時刻。第一次在我們的一場比賽中，喬丹就在球場邊的位子上看比賽，非常的投入。全場比賽他一直在吐槽裁判，『YO，在我打球的時候你就特別爛，到了今天你怎麼還那麼爛？你是不是只會啃你的哨子？』裁判轉頭，看到是喬丹，然後就再也不敢往這個方向看了。這場比賽，除了這件事，我其他都不記得了，哈哈。

第二次在賽季後期，我們連輸了4場球，喬丹在之後的一天來到訓練場，我發誓，他的所有發言我都不記得，包括那些他在公牛隊的故事，哈哈！我只記得他的結束語：『拜託你們搞清楚狀況，不要讓我再從佛羅里達飛回來。』

人們總是說：『你就是你』，喬丹真的就是一個終極競爭者。曾經為他打球是我的一份榮耀！」

(中時 )