《夫妻的世界》第16集大結局預告。

有雷慎入！金喜愛、朴海俊與韓素希主演超夯韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)今（16日）晚將播出完結篇，慘遭前夫朴海俊與小三韓素希聯手背叛的金喜愛，究竟是否能成功復仇引發熱議，甚至還有網友忍不住擔心，深怕結局會跟原版BBC英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster）一樣，是個狗血爛尾。

究竟原版的結局是怎樣呢？有網友分享，直呼《福斯特醫生》結局超狗血，小三離開渣男男主角，令男主角失去一切想自殺，更以兒子來威脅前妻幫他注射藥劑，最後男主角在前妻的勸說下放棄自殺，兒子卻因看清父母真面目，選擇離家出走，獨自生活。原版結局也讓網友聽了心驚驚，深怕《夫妻的世界》也會落入爛尾，直呼拜託不要和《福斯特醫生》啊！

而昨晚播出《夫妻的世界》第15集，金喜愛所飾演的池善雨為了保護兒子俊英，主動找上小三的爸爸呂會長，打算聯手呂會長一起對付渣男前夫李泰奧，今晚也將播出第16集大結局。

(中時電子報)