樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80007牛魔暗黑戰車（Iron Bull Tank）開箱。

「樂高80007牛魔暗黑戰車」的故事是講到牛雜兵正用他們強大的牛魔暗黑戰車發動攻擊。玩家要與悟空小俠和朱大廚聯手保衛萬千城。過程中要躲開戰車六發高速鉚釘槍的攻擊，還要小心滾動的油桶，處處是危機。玩家快用悟空小俠的金箍棒與沙大力月牙鏟反擊，鼓起勇氣、秀出所有創意，才能贏得這場對戰!

LEGO悟空小俠系列80007牛雜兵乘著牛魔暗黑戰車看開戰啦！（黃慧雯攝）

牛魔暗黑戰車機關重重，此處可以發射子彈。（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80007有沙大力與悟空小俠（齊小天）人偶。（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)