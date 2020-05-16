民進黨撤回刪除「國家統一前」修正案，遭在野黨大酸「打假球」、「騙選票」，蔡易餘臉書也遭灌爆，PTT八卦版更是掀起了將近1000篇、數十萬網友討論，更有網友翻出去年學姊上政論節目的發言，大酸綠營支持者「是不是該還學姊公道了」。

去年3月中，學姊黃瀞瑩上政論節目時，說統一跟獨立每2年在台灣就會出現一次，實在不知道在吵什麼，因為「統獨就是一個假議題」，引發軒然大波，更遭綠營支持者大罵特罵。

事實上，就連黃瀞瑩上司、台北市長柯文哲也曾說過「統獨是假議題」，引發一連串罵戰，柯文哲本人也遭民進黨照三餐修理。

如今民進黨提出的刪除「國家統一前」修正案卻自行撤案，也遭鄉民大酸特酸：「該還柯P跟學姊公道了」、「民進黨要不要跟學姊和柯文哲道歉啊」、「學姊果然是先知啊」、「現在知道誰才是真正的檳榔了吧」、「側翼粉專連吭聲都不敢」、「綠蟑螂怎麼都消失了」、「這樣以後要怎麼罵柯文哲啦」、「罵人檳榔柯，自己才是檳榔黨」、「想革命還怕危險」、「台派不是很硬？怎麼全都縮了」。

(中時電子報)