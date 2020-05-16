樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80008悟空小俠雲霄戰機（Monkie Kid’s Cloud Jet）開箱。

在「樂高80008悟空小俠雲霄戰機」中，玩家要幫悟空小俠從紅孩兒手上奪回金箍棒！紅孩兒正利用他的火焰飛行裝甲飛走，所以乘著悟空小俠的超讃雲霄戰機追上去吧！你可以用圓盤發射器開火把他打下來。讓戰機降落並發動高速摩托車，穿過萬千城的大街小巷追上牛雜兵，拯救市民小艾，接著為了金箍棒而戰！

LEGO悟空小俠系列80008悟空小俠雲霄戰機人偶！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80008悟空小俠雲霄戰機上有悟空小俠的專屬座位！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80008悟空小俠雲霄戰機採用分離式設計，可以獨立成為摩托車！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80008悟空小俠雲霄戰機從後面看起來也是超帥氣。（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)