「廈門－台中－金門經濟文化交流視訊會」15日在三地同步舉行。(廈門市台港澳辦提供)

金廈小三通因疫情中斷，15日在一場金門、台中、廈門三地的民間視訊會議上，許多專家學者及台商都呼籲，應以民生為重，加快讓小三通復航；廈大台研院孫雲教授直言，對兩岸來講，交流才是硬道理，才能增進瞭解，消除誤解敵意，因此適時地解除各種限制，重啟各種經濟活動，恢復人員往來與交流交往，成為當務之急。

「廈門－台中－金門經濟文化交流視訊會」15日在三地同步舉行，此次會議由廈門市台商投資企業協會、台中市總工業會、金門縣商業會共同主辦。三地商協會、業者、民間人士、廈大台研院專家學者通過視訊方式，圍繞應對新冠肺炎疫情採取的防控措施以及疫情後推動廈門、台中、金門三地經濟文化交流合作進行探討。

截至15日，台灣已連續32天沒有本土新增病例，福建全省則已連續78天無本土確診病例。

廈門市台商協會會長吳家瑩說，目前廈門規模以上台企全部復工，2501家重點台資企業和687家青創基地台企全部復工，台籍高管、台幹和技術人員已基本返廈複崗，企業產能接近乃至超過同期水準。

廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒說，廈門已經復活了，餐廳從只能外帶到也可以內用，購物商場從閉門到營業，遊樂場所也已經重新開放了，目前，他的創業基地大約有六成的台灣青年已經回到廈門。

金門縣商業會理事長李有忠呼籲，金門縣政府加強與台北有關單位聯繫，在常態做好疫情防控措施的基礎上，以民生為重，加快小三通複航。先期可開通少量固定船班，根據疫情防控向好走勢再逐步增加船班，直到恢復正常。同時，加快推進廈金通橋、通氣、通電。

廈門新凱復材料科技公司監事沈輝雄也指出，希望金門小三通能盡快恢復到一天三班，他也期盼從台灣到廈門的隔離天數，可以盡可能縮短。

廈大台研院孫雲教授說，對兩岸人民而言，疫情防控形勢穩定向好後重啟兩岸交流，取消或適時地解除各種限制，重啟各種經濟活動，恢復人員往來與交流交往，成為當務之急。他強調，對兩岸來講，交流是硬道理，交流才能增進瞭解，增進情感，也才能消除誤解和敵意。

台中市總工業會理事長吳桂森說，近期雖然疫情的爆發阻斷了兩岸交流交往，希望兩岸同胞能攜手抗疫，並積極推動疫情後的交流。兩岸的民間交流不能停，不能少，不能斷。

(旺報 )