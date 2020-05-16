樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80009朱大廚移動釘耙車(Pigsy’s Food Truck)開箱。

「樂高80009朱大廚移動釘耙車」盒組的故事中，玩家需要幫助老朱麵館餐車的老闆朱大廚，以及外送小哥悟空小俠，用朱大廚的超棒移動釘耙車送餐給肚子很餓的市民！但卻遇到牛雜兵偷走喬叔的午餐逃跑了。瞬間釘耙車就可變成指揮中心，翻轉爐子並從假冰箱立馬就能拿出武器，追上牛雜兵！釘耙車屋頂還有豬型高速射擊器，快開火，把那些貪心的牛雜兵從他們的摩托車打下來！

LEGO悟空小俠系列80009朱大廚移動釘耙車人偶！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80009朱大廚移動釘耙車沒有變身前，就像普通餐車。（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80009裡，牛雜兵搶走了珍貴的食物！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80009釘耙車頂部有豬型高速射擊器，可以高速開火，把牛雜兵打下來！（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)