樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80010牛魔王烈火機甲（Demon Bull King）開箱。

「樂高80010牛魔王烈火機甲」中悟空小俠和朱大廚要聯手對付鐵扇公主和強大的牛魔王！你必須要躲開牛魔王的大砲攻擊、閃避他的巨斧與火焰噴射器。悟空小俠可以飛行發動攻擊，並用金箍棒將鐵扇公主從牛魔王肩上打下來，還能用朱大廚的釘鈀槍瞄準那頭猛獸。快來體驗成為擊敗這個危險巨大敵人的英雄吧！

LEGO悟空小俠系列80010牛魔王烈火機甲，有巨大的牛魔王烈火機甲，以及多個人偶！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80010牛魔王烈火機甲當中的人偶，是唯一一個悟空小俠盒組中有「鐵扇公主」人偶的盒組！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80010牛魔王烈火機甲當中的人偶，也是唯一一個悟空小俠盒組中有「發光磚」的盒組！（黃慧雯攝）

按下發光磚的80010牛魔王烈火機甲！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80010牛魔王烈火機甲的手腳關節都可以自由轉動，呈現更多變化的姿勢。（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)