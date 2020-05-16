樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80011紅孩兒邪火戰車（Red Son's Inferno Truck）開箱。

樂高80011紅孩兒邪火戰車盒組中，紅孩兒與牛雜兵在洗劫熊猫便利店・他們轟炸了自動提款機，並企圖想利用紅孩兒邪火戰車把它拖走。悟空小俠開著朱大廚的外賣車趕到現場，要一邊躲開邪火戰車的快速射 擊與大砲攻擊，並試著與龍小驕聯手拯救店長小李，再跟牛雜兵對戰，取回失竊的現金！

LEGO悟空小俠系列80011紅孩兒邪火戰車中，悟空小俠開著朱大廚的外賣車要趕到熊猫便利店！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80011紅孩兒邪火戰車的原貌！（黃慧雯攝）

事實上，紅孩兒坐在邪火戰車中。（黃慧雯攝）

邪火戰車還可分離成兩台機甲車。（黃慧雯攝）

邪火戰車還可分離成兩台機甲車，且主要車身中還藏有秘密機械砲。（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)