樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80012齊天大聖黃金機甲（Monkey King Warrior Mech）開箱。

樂高80012齊天大聖黃金機甲盒組中，悟空小俠可以坐在老朱麵館樓上的臥室中放鬆，不料牛將軍與牛雜兵來搗亂了！登上花果山·運用金箍棒的力量打造強大的齊天大聖黃金機甲，用巨大的金箍棒痛打那些牛雜兵吧！必要的話可以讓金箍棒變得更大。玩家需要跟孫悟空、悟空小俠一起拯救市民...還有他們可口的麵點！

樂高80012齊天大聖黃金機甲的盒組中有一個老朱麵館！（黃慧雯攝）

80012齊天大聖黃金機甲相當具有氣勢！（黃慧雯攝）

事實上，悟空小俠乘坐在黃金機甲中，操控著黃金機器甲對抗牛將軍！（黃慧雯攝）

齊天大聖黃金機甲還戴著印有「齊、天、大、聖」的旗子，非常有氣勢。感覺是有藏有布袋戲靈魂的華麗積木機甲！（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列首批8個盒組中，80012是唯一有「孫悟空」人偶的盒組！（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)