樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80013萬能海上基地（Monkie Kid’s Team Secret HQ）開箱。

樂高80013萬能海上基地中，你可以一同加入龍小驕、朱大廚與沙大力的行列，成為悟空小俠的夥伴！裡面有超多酷炫的東西等你探索，包括 1 間小工廠可以為悟空小俠打造超讚機甲。準備好抵抗牛雜兵的鉚釘突擊艇與噴射背包攻擊，保衛船隻。你可以用機甲還有朱大廚與龍小驕的噴水器攔擊，並且透過起重機鉤住牛雜兵的突擊艇！

LEGO悟空小俠系列80013萬能海上基地，竟然是一個可以展開的巨型海上基地，裡頭應有盡有。（黃慧雯攝）

80013萬能海上基地中，展開後可以看見悟空小俠與縮小版的黃金機甲可以在此休憩。（黃慧雯攝）

80013萬能海上基地中，展開後可以看見沙大力躺在吊床上養精蓄銳。（黃慧雯攝）

80013萬能海上基地中，左右側可以開啟艙門，發現龍小驕的休息倉。（黃慧雯攝）

80013萬能海上基地中，左右側可以開啟艙門，讓朱大廚看看外頭的景色！（黃慧雯攝）

80013萬能海上基地可說是首波8個盒組中，相當大型的盒組，可以完整擁有悟空小俠、龍小嬌、沙大力以及朱大廚的隊伍！（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)