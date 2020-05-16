樂高宣布推出全新自有IP「Monkie Kid悟空小俠」，以華人世界熟悉的「西遊記」為靈感，將故事搬到500年後的高科技時代，由孫悟空接班人齊小天與夥伴們展開冒險征途，成為新一代英雄，全系列8組盒組即日起上市，未來也將接檔推出卡通，帶領孩子走進樂高西遊記世界，並為古代傳說注入全新活力。新品上市同時舉辦「我的金箍棒，我做築」拼砌挑戰賽，鼓勵小朋友發揮創意，用樂高創作出屬於自己獨一無二且充滿無限可能的金箍棒，在活動網頁分享自己的金箍棒作品，人氣最高的作品將可獲得Monkie Kid悟空小俠系列新品及特製樂高獎牌。

樂高繼2011年推出以日本忍者文化為主題的NINJAGO旋風忍者系列後，再度打造自有IP。首度推出以華人經典故事為主題的全新系列，將華人熟悉的故事「西遊記」改編推出全新系列Monkie Kid悟空小俠。被稱為「四大奇書」的「西遊記」，是華人文化中最具代表性的傳說故事之一，曾多次被翻拍為連續劇，不僅在華人市場播出，包含日本、韓國及美國也都曾改編「西遊記」故事為電視劇或電影。樂高以古代英雄故事作為背景，為故事帶來嶄新面貌，將故事搬到500年後的現代。一心嚮往成為像孫悟空一樣英雄的齊小天，意外找到了孫悟空的金箍棒，為了對抗被解除封印的牛魔王，將與他的夥伴們龍小驕、朱大廚與沙大力，展開全新的冒險征途，成為新一代英雄；樂高打造全新Monkie Kid系列，以孫悟空的英勇象徵，喚醒孩子們心中的英雄魂。

樂高全新的Monkie Kid悟空小俠故事從齊小天意外找到傳說中的金箍棒開始，全新的冒險之路自此展開，進而成為萬中選一的現代英雄，在古代西遊記故事中可隨意變化大小的金箍棒，能夠變成繡花針藏在孫悟空耳內，遇敵時也能成為最堅固的武器，展現出無限可能；樂高也號召小朋友勇敢追逐心中的英雄夢，鼓勵孩子像齊小天一樣不為自己設限，展現創意拼出屬於自己的金箍棒，特別舉辦「我的金箍棒，我做築」拼砌挑戰賽，即日起至6月5日中午12:00 止，利用家中的樂高創作自己的金箍棒，在活動頁面上傳作品並分享創作理念，並邀請自己的親朋好友為自己應援，活動截止後，按讚數前三名的作品，將可獲得特製樂高獎牌，以及Monkie Kid悟空小俠系列商品。

樂高全新自有IP「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃有11個合組，首波8盒組（80006~80013）即日起上市，包含80006白龍馬戰車（NT$1199）、80007牛魔暗黑戰車（MT$1799）、80008悟空小俠雲霄戰機（NT$1999）、80009朱大廚移動釘耙車（NT$2299）、80010牛魔王烈火機甲（NT$3199）、80011紅孩兒邪火戰車（NT$3999）、80012齊天大聖黃金機甲（NT$4999）、80013萬能海上基地（NT$5699）。

樂高也為Monkie Kid悟空小俠系列打造前導動畫與卡通，即將接力登場，帶領孩子進入樂高西遊記世界，勇敢追逐心中的英雄夢。全系列8組盒組即日起上市，樂高同時為消費者準備滿額好禮，即日起至6月28日止，於全台指定門市消費Monkie Kid悟空小俠系列新品滿額1,399元即可獲得積木體驗包，數量有限，送完為止。

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