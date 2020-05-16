萬象舞廳業者為求政府開放，門口作足防疫準備工作。（程炳璋攝）

台南市聯合稽查小組逐家審核酒店、舞廳開放資格，15日傍晚前往北區萬象舞廳複查，業者將數十張桌椅堆疊在舞池內保證「舞廳不跳舞」，苦求復業，台南市經發局晚間開出6都第1張准予復業的公文，業者準備在16日晚間重啟營業，成為6都最先復業的舞廳。

北區萬象舞廳向政府登記3支牌照，包括1支開設酒店、舞廳營業資格的育樂有限公司牌照、2支開設KTV資格的視聽歌唱牌照，在中央流行疫情指揮中心4月9日宣布酒店、舞廳停業後，雖然視聽歌唱未在禁止之列，業者仍全盤停業。

關門至今1個多月，萬象舞廳旗下百餘名員工與100多位舞小姐跟著休息沒飯吃，業者一直期待政府解禁，台南市長黃偉哲14日視察時，業者作足防疫準備，連員工也戴上口罩、護目鏡與手套，並要求客人實名制登記身分證。

黃偉哲曾提到舞廳要跳舞，無法作到保持安全距離的要求，業者為求生計，決定放棄跳舞項目，將數十副桌椅堆疊在舞池內，保證「舞廳不跳舞」，並在桌子設置隔板，座位標示安全記號。

黃偉哲14日視察後雖滿意，仍未鬆口，台南市聯合稽查小組15日晚間上門複查，連廁所安全、消毒酒精濃度等細節都嚴格檢視，離去前還告知業者務必要收到公文才能開業，曾姓業者採低姿態苦求復業，讓百餘名員工有口飯吃。

萬象舞廳終於在15日晚間6時許接到台南市經發局準予復業的公文，預訂16日晚間正式重啟營業，成為6都第一家重新營業的舞廳。

台南市經發局表示，台南市採逐家審核制度，目前僅審核通過一家，其他業者仍未開放。

(中時 )