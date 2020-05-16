由東北吉林省吉林市代管的舒蘭市於5月7日出現首例新冠病毒確診後，數日內疫情快速擴散，除鄰近吉林市外，跨省傳染至遼寧省瀋陽市，整個傳染鏈在一周內已擴增至29人，並有8000人遭隔離。昨日大陸新增4例本土確診，全部在吉林市出現，傳染源頭的舒蘭市委書記李鵬飛於15日深夜傳出被免職消息。

據《吉林日報》於15日深夜報導，中共吉林省委員會決定：免去李鵬飛舒蘭市委書記職務，由吉林市副市長張靜輝兼任舒蘭市委書記。

早先陸媒已報導，5月14日大陸31個省區市新增確診病例4例，均為吉林省吉林市本土病例。目前，受舒蘭疫情擴散，吉林、遼寧兩省已有超過8000人被隔離。

舒蘭市首先傳鄰近吉林市與該市所屬豐滿區，舒蘭隨宣布封城。2天後瀋陽市出現由吉林市傳來的疫情，吉林市亦跟進封城，但吉林市下轄的船營區也於13日出現確診病例，船營區已於15日提升風險等級為中風險。

據統計，舒蘭市疫情擴散已造成29人確診，其中26人在吉林省吉林市（舒蘭市16人、豐滿區9人、船營區1人），3人在遼寧省瀋陽市（均為同一單位員工）。受隔離的密切接觸者中，吉林有686人，遼寧1093人，其他風險人群則共有6434人集中或居家隔離觀察。

(中時電子報)