丁寧在《誰是被害者》飾演過氣女星蘇可芸。（Netflix提供）

現在的丁寧散發自信成熟美。（粘耿豪攝）

現在的丁寧散發自信成熟美。（粘耿豪攝）

丁寧詮釋的「蘇可芸」角色難度極高。（Netflix提供）

丁寧過去的痛苦黑暗都成她現在成為一個好演員的養分。（粘耿豪攝）

曾獲金馬獎女配角獎肯定的丁寧，近年演技大躍進，在Netflix獨家影集《誰是被害者》中飾演過氣女星蘇可芸，每場大魔王級的高難度戲皆演出精湛，被誇神演技。回憶來時路，她透露當年為了爭取演戲，第一次當臨演就在中影文化城的破廟吹了8小時的冷風，只為了講一句「是，夫人」的台詞，領了酬勞800元還要扣稅。從綜藝轉戰戲劇圈之初，更曾被羞辱：「幹麻找一個露奶的來演戲？」但她認為這些痛苦的成長過程，都成為日後身為演員的養分，「演員在愈年輕時過得苦一點愈好」。

她說自己進演藝圈的前10幾年都過得沮喪黑暗，曾有一段生命經驗的情緒與「蘇可芸」差不多，演出這角色時就是再次回到那段回憶裡，把當時崩潰、憤怒的情緒抓出來，「我知道每個痛苦回憶、經歷都可能會在將來拍戲時用得到，所以特別痛苦的事 ，我總是記得特別清楚！」

她劇中在超商看到週刊報導她整形失敗負面新聞進而歇斯底里崩潰的那場戲，原本劇本上只是三言兩語帶過，她也以為只是不重要的過場戲，完全沒預做準備，但這場她的殺青戲，最後卻演到連自己都很難過也被感動，她認為這場關鍵戲就是壓倒蘇可芸的最後一根稻草，「當下就是覺得，妳真的去死吧， 妳沒路走了！」

詮釋蘇可芸，她沒有遺憾、是舒服的，自認對得起這角色，該有的情緒都有做到，「蘇可芸的確是我繼《幸福城市》的王姐之後，近期遇到最困難的角色，困難到我會害怕、緊張、怕搞砸。畢竟我以前是非常會自我批判的人，但現在不會了，覺得有什麼就什麼了，以前自我要求高並沒有讓我比較好，反而痛苦。現在的我非常享受工作，也接受我的好與不好，如果演得不好 ，我就告訴自己，就當這是這個角色的命運，我就是無法演到那高度。每個角色、每部電影都有它的命運」。

丁寧回憶她的求學生涯以及進入演藝圈的前10幾年，都是處在很黑暗的狀態，因為她進演藝圈的過程其實非常辛苦，「我是擠破頭才進演藝圈，不是走在路上被星探發掘，而是因為我非常想從事表演工作」。當時她自知長相不是標準美女，眼睛小、鼻子大、嘴巴也大又不會化妝，覺得要當明星「還是省省吧」，但又有一種聲音告訴自己：「沒關係，我就去接觸，證明我真的不適合！」

於是她23歲大學還沒畢業就先去滾石傳播從擔任演唱會製作助理做起，「我參與的第一個演唱會，是陳昇、伍佰老師。看到他們站在舞台上面表演覺得很棒，也覺得自己應該在上面，而不該在那裡遞麥克風」。

24歲的她告訴自己， 如果這樣下去，她到60歲會恨自己當初為何沒做自己想做的事，她希望這輩子不要有悔恨的事，就算失敗還是要拼了，因此毅然辭掉工作，幾乎每一家模特兒經紀公司都主動寄資料，開始了她的臨演、大特生涯，從一句、兩句台詞，慢慢變成有一場戲、兩場戲。

她說，那些年雖然拍寫真集、接很多綜藝節目通告，錢是賺了不少，但其實發展沒有很順，上節目會被要求穿少一點，被嫌不夠露，有時又自覺沒節目效果、根本不好笑，因此過得很不開心，經常一回家就痛哭。她想去演戲，被當時經紀公司嫌賺不到錢，後來真的有機會演戲了，卻又讓戲劇圈瞧不起，覺得她不過就是個拍寫真集出道、只會露奶的綜藝通告咖。

當時的她很不快樂，亂談戀愛，喝酒喝一堆，處在一種「人生好沒意思喔」的沮喪，認為自己做了這麼多、做喜歡的工作也沒得到快樂，懷疑自己是個這輩子沒資格得到快樂的人。

她說，蘇可芸會自殺，是因為對世界充滿憤怒 、覺得不公平 。「我那時就是沮喪、暴怒，覺得自己是衰人，埋怨老天爺為什麼整我、看我不爽」，後來才發現 這就是吸引力法則，「你相信嗎？我練壘球練了8年、一路跟著球隊保送上高中、大學，但我從沒下場比賽過！我只是長得高大、看起來很厲害，握手一定是站第一個，卻一直是板凳球員！原因在於我一上打擊區就發抖，只要我想著球不要打到我，那球就一定會打到我。我站外野時祈禱球不要飛過來，球就一定會飛過來，然後漏接！」她說自己其實球技差，球感也非常差，根本任何球都過不了關，大學每一科球類運動都是60分低空飛過！

36歲後，她因為開始練習瑜伽、接觸身心靈療癒能量課程，生命另開了一條路，才進入另一階段。她真正認識自己、接受自己，發現生命走向不一定要跟演藝圈任何東西連在一起，開始慢慢接受「我就是奇怪孤僻的人」、「我是沒有閨蜜的人」，放過自己後，她不再強烈自我批判，情緒也不再被外在影響，才開始找到快樂。

「蘇可芸就是無法接受年華老去 ，不再是玉女、不再活在掌聲 ，所以對自己暴力、自殘，一切都是因為她無法接受、所以抵抗，結果更加嚴重」。而現實中的丁寧早已體悟到，對於生命應該站在學習的角度，才能好好處理所有來到你面前的事，而不致情緒崩潰。

(中時 )