109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，三處考場位於基隆高中、基隆女中及基隆海事，今年因應防疫，首次禁止家長陪考，考生都要戴口罩應試，違者該科不予計分。基隆市長林右昌15日下午前往視察，他指出，今年雖不開放家長進入校內陪考，但身心障礙及重大傷病考生的家屬，事先可申請一名親人陪考。

林右昌指出，近日來國內疫情趨緩，不過防疫「可以輕鬆但不能放鬆」，請大家仍要遵照中央疫情指揮中心的行動指引及規定，全程都要戴上口罩，僅有中午用餐時段可以拿下，但要改採梅花座來保持適當的間隔距離，他指出，校方試務人員已做好最完備的準備，請所有家長放心。

基隆高中校長鍾定光指出，吃飯時間將會有一半的考生留在原考場內已梅花座方式用餐，另外半數考生將會引導至校內活動中心用餐，他說，校方已備妥考生防疫措施，只要發現體溫超過37.5度的學生，就會引導至考生休息室進行二度量測，顧防疫也不忘考生的應考權益。

市府教育處長林祝里提醒考生，除了攜帶准考證及應考文具外，將會由基隆各國中學校組成考生服務隊，陪伴同學、給予必要的協助，而因應疫情影響，請提早30分鐘以上到達考場，並配合各校防疫量測體溫措施，教育處長林祝里指出，考生進入學校後，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下、切勿交談，以保障全體考生安危。

(中時 )