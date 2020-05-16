位在基隆仁愛區愛一路轉角的「林開郡洋樓」，曾經是知名酒吧，更連畫家倪蔣懷也曾入住，但年久失修傳出外牆磁磚剝落砸毀一旁臨停車輛，影響過路民眾安危，市府要求屋主改善，這兩天已開始架設防護鋼架，有鄰居反映，路過看到現代化的輕鋼架與老洋樓架在一起形成強烈對比，對此，文化局希望後代能進行老宅的保存及再利用，保留值得紀念的古宅風貌。

「林開郡洋樓」位在基隆港邊，東岸停車場對面，是礦業家林開郡發跡後所興建，古樸典雅，約興建於1930年，是基隆港邊最早的豪宅，基隆市文化局也有意指定為歷史建築或古蹟，文化局長陳靜萍說，長遠之道是希望位於市中心精華區的林開郡洋樓能夠打開深鎖的大門，角樓立面會要求回復原來的樣貌、重現風華。

林開郡洋樓建物老舊破爛，長年沒人管理，被冠上「基隆鬼屋」稱號，還曾被票選為全台十大鬼屋，文化局指出，近年來經市府積極聯繫後，林家後代已表達願委託提出「私有老建築保存再生計畫」的相關申請，並被文化部當成指標性案件，近期將也會派人進行現場會勘，後續將積極協助、輔導林開郡洋樓申請私有老建築保存再生計畫修繕，為老屋再生另尋春天的契機。

(中時 )