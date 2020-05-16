F-22隱形戰機周五在佛州墜毀的畫面

一架美國F-22隱形戰機周五早晨約9:15時，在佛州進行例行訓練中墜毀，飛行員安全彈射逃生，並被送往當地艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）的醫院接受觀察與評估，目前情況穩定。

綜合外電報導，這起墜機事件發生在艾格林空軍基地東北方12英里（近20公里）的訓練場。美國空軍在聲明中說，這次墜機沒有造成人員喪生，或是民間財產損失，而軍方正在調查事故原因。

這架戰機參與了向新冠肺炎醫護人員致敬的「美國強」（America Strong）飛行秀，但發生墜機事故後，表演將暫停。

F-22是公認世上最先進的戰機之一，一架造價1.43億美元（近43億台幣）。由於五角大廈將重心轉移到生產F-35上，因此從2011年起，就不再製造F-22。

架美國F-22隱形戰機周五在佛州冒煙墜毀

由於五角大廈將重心轉移到生產F-35上，因此從2011年起，就不再製造F-22。而F-22原本就不多，再折損一架，將產生重大的衝擊。事實上，2018年時，在颶風麥可（Hurricane Michael）重創下，好幾架停在佛羅里達州汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）F-22都因而受損。

而汀道爾空軍基地因受災嚴重，許多戰機後來都遷往艾格林空軍基地。

(中時電子報)