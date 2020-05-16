小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】失業率攀升 別再喊兩兆雙星

台灣產業外移嚴重，20至24歲青年(社會新鮮人)就長期處於11至13%高失業率狀態，時序已進入畢業旺季，當企業面對疫情、緊縮人力之際，新鮮人恐怕很難有面試機會；政治大學勞工所教授成之約預估，勞動市場短時間內無法消化逾20多萬社會新鮮人，尤其新鮮人偏愛投遞履歷的航空、旅遊、餐飲，現在面臨史無前例的慘烈，這對青年失業率將是雪上加霜。失業率攀升將成為520後，新內閣人事團隊面臨。

【2】蔡施政7項不及格 司改死當

蔡英文總統520連任就職將至，國民黨主席江啟臣昨天舉行記者會，盤點過去4年蔡政府施政得失，勾勒眼前國政挑戰，直指蔡政府在青年低薪、兩岸外交等領域都不及格，司法改革更是「死當」，並5問蔡英文，質問民進黨「逢國民黨必反」的立場，是否相信朝野合作是台灣自由民主重要的基礎？

【3】新聞幕後》壓力灌頂成本擺一邊 不得不赴美

台積電宣布將赴美國設立並營運新的晶圓廠，消息傳出，從美國國務院和商務部快速發表歡迎的聲明，顯示出決策的背後其實是承受了美國政府相當的政治壓力，台積電沒有太多的選擇；至於供應鏈和成本等經濟因素已經成為次要的考量。

【4】楊媽疼準兒媳「盼多生1個」 楊祐寧曬愛喜當爸

37歲演員楊祐寧當爸了！他15日在IG分享好消息，曬出與小他7歲圈外女友Melinda的甜蜜合照，並寫下：「我和我的未婚妻Melinda，準備進入人生下一個階段。」同時秀出滿3個月寶寶的超音波照片，小兩口滿心歡喜，雙喜臨門也讓楊家上下非常開心，楊媽媽昨樂得說：「如果都很正常（生活作息），他們也希望多生1個。」

【5】拖太久 中職要求加快比賽節奏

中職本季領先全球率先開打，獲得無數國內外球迷掌聲，無奈隨著比賽時間源遠流長，正規9局比賽時間3小時45分，負面評價愈來愈多，檢討聲浪四起，中職會長吳志揚認為，這是一個結構、多重的問題，不是聯盟單方面可以解決。

(中時電子報)