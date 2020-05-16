【1】抖音吹山寨風 仿名人狂吸粉

大陸知名影音社交平台「抖音」近來吹起一股山寨風，一群與名人有著近乎雙胞胎長相的人，紛紛在抖音上開設帳號。以假亂真的行銷方式更獲得了巨量的人氣，即便沒有才藝、也沒有背後的策畫團隊，他們依然在這個搶流量的市場中殺出一條血路。

【2】外貿逆轉勝 中歐班列衝破疫霾

在全球抗疫物流受阻下，「義新歐」中歐班列發揮國際運輸新動脈功能，也藉此打開大陸外貿輸出，近期越來越多跨境電商企業藉此運輸醫療物資和生活必需品，當中跨境包裹占比達68.6%，觀察4月義烏跨境出口包裹更達147.3萬票，年增率爆炸成長867.2%。甚至因國際貨運航班卡關拉高物流壓力，杭州、上海也有不少跨境電商選擇把貨物轉至義烏再發往歐洲。

【3】陸兩會重頭戲 抗疫成功與脫貧

下周是兩岸關係「關鍵一周」，520是蔡英文總統就職日，21日與22日大陸全國兩會陸續召開，本報自今起一連三天，就黨政、財經與兩岸三個面向，讓讀者預先掌握520與兩會的關鍵密碼。

【4】在陸台商裁員撤廠 如何避禍

大陸台商在疫情期間不得不裁員或撤廠，是否面臨困難與挑戰，又該如何因應？對此，有台商表示，困難一直存在，企業裁員或撤廠皆須按照法令走，並給予員工補貼或補償金，大陸法令規定「不能不付錢，也不能放無薪假」，而各地方政府其實也會協助台商做到不引起勞資糾紛，且一般台商都有聘僱律師幫他們處理這些問題。

【5】疫軍突起 催生陸十大新職業

大陸人社部近日發布最新公告，由官方認定將新增10個新職業，包括區塊鏈工程技術人員、網路行銷師、核酸檢測員、線上學習服務師、社群健康助理員、老年健康評估師等。

(中時電子報)