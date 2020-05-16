全球晶圓代工龍頭台積電15日閃電宣布，將赴美國亞利桑那州投資晶圓代工廠，用來生產5奈米製程晶片，耗資120億美元(約3600億元新台幣)。台積電不只是半導體產業技術最為先進的廠商之一，同時也是台灣產能與投資規模最大的企業，勢必引發相關效應。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，下周對岸就將召開兩會，在如此敏感的時機台積電宣布將赴美設廠，無疑是對大陸投下震撼彈，這也象徵了另一個關鍵，那就是「台灣正式加入美國隊」。

如今美中關係對立，雙方在國際上處處為敵，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也對台積電在美國設廠這個決定表態，在推特上指出，「正值大陸試圖主導尖端技術、控制關鍵行業的現在，台積電的這筆交易促進了美國的國家安全。」

吳子嘉分析，台積電赴美設廠這個決定給了大陸一計重拳，當美國設廠的決定出來後台積電在大陸南京的場也恐將暫停運作，未來三星也將赴美，這些關鍵半導體的技術被美國掌握後，大陸的技術發展將會更加困難。

(中時電子報)