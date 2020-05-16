大陸復旦大學國際金融系常務副主任陸前進教授16日在陸媒《環球時報》發表〈放心，中國所持美債是安全的〉文章指出，大陸買賣美國國債是市場行為，美國需要保護投資者權益，維護金融市場穩定和安全。若肆意傷害大陸在美國資產，且不說大陸反制，其行為就是搬石頭砸自己的腳。

陸前進說，據美國財政部統計，2020年2月大陸持有美國國債大約1.092兆美元，僅次於日本。有美國參議員日前提出，要沖抵大陸央行儲備中的部分美國債務，懲罰大陸「隱瞞」新冠肺炎資訊。想在美債上動心思，代價將是美國自己所不能承受的。

文章指出，如果美國真的敢拿大陸持有的美債沖抵，就意味著債券違約。美國國債之所以在國際資本市場上受歡迎，就是因為其由政府信用擔保，違約的可能性極低，長期以來有著「無風險資產」之稱。美國國債也是整個美元霸權的基石，信用至關重要，一旦信用受損，整個美元霸權體系也會跟著受損。

縱觀美國歷史，在國債違約問題上，一直非常克制，兩百多年來從未出現國債直接違約。凍結大陸持有美國國債提法，顯然不了解美國國債性質。

文章介紹，除了美國居民外，美債投資者主體非常廣泛，外國居民、官方和國際機構共持有美債約7.067兆美元，其中長期債券6.343兆美元，短期債券7235.78億美元，大陸占所有外國投資美債比例為15.5％，其中長期債券為17.2％，短期債券為0.47％。一旦出現違約行為，將極大地削弱投資者對美國政府償債能力和美元資產的信心，會產生持有者競相拋售的情況，這將對美國經濟產生致命的打擊。

陸前進表示，況且，美國經濟受到疫情嚴重影響，未來經濟復甦還要很大程度依賴發行國債，為了「懲罰」大陸而損害整個美國國債的信用明顯得不償失。

此外，金融市場嗅覺非常靈敏，如果市場真的認為美國會凍結大陸持有的美國國債，一些機構和持有者可能已經開始著手拋售美債，但是現在國際市場上並無異動，顯然大家也更多地把這種提法當做一種政治秀。

文章強調，大陸持有美國國債，主要風險還是市場類風險，包括匯率、利率和市場風險等等，都可以透過市場管理手段規避。目前美債仍是流動性、安全性比較高的資產，大陸也沒有必要受一兩個美國政客叫囂影響，拋售美債這個選項，一定要十分慎重，否則反過來將損害自己利益。

(中時 )