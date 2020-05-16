台鐵3122次屏東開往嘉義區間車，今早發生撞死單車騎士事故。（示意圖/本報系資料照）

台鐵3122次屏東開往嘉義區間車，今（16日）上午6時14，於大湖=中洲間西正線田尾路平交道372公里731公尺處，撞到一名闖入路線的單車騎士，人彈飛到鄰線，當場不治身亡，造成雙線不通，鐵路警正在處理中。

(中時電子報)