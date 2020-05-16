台鐵傳死亡事故！單車騎士闖入路線 遭區間車撞飛亡 08:072020/05/16 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵列車撞死單車騎士。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵3122次屏東開往嘉義區間車，今早發生撞死單車騎士事故。（示意圖/本報系資料照） 台鐵3122次屏東開往嘉義區間車，今（16日）上午6時14，於大湖=中洲間西正線田尾路平交道372公里731公尺處，撞到一名闖入路線的單車騎士，人彈飛到鄰線，當場不治身亡，造成雙線不通，鐵路警正在處理中。 (中時電子報) #台鐵 #單車騎士 #闖入 #路線 #區間車 也許您會感興趣 推薦閱讀 爺奶笑呵呵 彰化長青幸福卡再增添2路線往返中彰 13:052020/05/12 生活 男闖入北市巷弄對空開6槍 住戶心驚 14:282020/05/12 社會 防襲警！5／15起 台鐵車長可配戴防身噴霧 12:042020/05/13 生活 大迴龍7條公車 7月也能用桃園愛心敬老卡扣點搭 15:332020/05/13 生活 明訂路線 主導議題 藍營逆轉藥方 04:102020/05/14 焦點新聞 汐科是全台最糟車站？網爆氣崩潰 22:402020/05/14 日常 台鐵便當銷售回溫 美學列車年底上路 17:482020/05/15 生活 兩岸路線重定位 國民黨拋4原則 04:102020/05/16 政治要聞 江超前部署 率藍軍搶攻話語權 04:102020/05/16 政治要聞 社會熱門新聞 台鐵傳死亡事故！單車騎士闖入路線 遭區間車撞飛亡 - 社會 墜14樓板橋女童 重傷開刀住加護病房 - 社會 一咳嗽下面噴射 女讓男醫全身濕 - 社會 崩潰了！2寶媽批人夫「1年只噴5次」 又愛「蒐集爆乳公仔」判離 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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