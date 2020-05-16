黃蜂昨轉輕颱後，對台灣陸地影響變弱，但下周鋒面報到，全台將面臨最強梅雨的威脅。氣象專家吳德榮表示，下周二(19日)第二道鋒面抵台，容易激發強對流及中尺度對流系統，且伴隨劇烈天氣，慎防致災性大量降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中分析，下周二梅雨季第2道鋒面抵達台灣，持續至25日皆呈現南北徘徊的特性，大氣型態並無明顯改變。鋒面徘徊期間，若有空檔，也很短暫；因大氣暖濕、很不穩定，易激發「強對流」及「中尺度對流系統」，伴隨「劇烈天氣」，並有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。吳德榮形容，下周將對台灣帶來威脅的梅雨，為今年梅雨季以來「最強」、歷時「最久」的一波。

氣象局表示，鋒面的影響是在19日之後，這道鋒面會在台灣附近徘徊，19日之後的天氣也相對不穩定，這季節鋒面附近很容易有對流消消長長，若是徘徊在台灣附近，台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的現象是少不了的。

氣象局指出，下周大環境西南風比起之前更加穩定吹拂，將南海的暖濕水氣源源不絕帶到台灣附近，搭配鋒面的推波助瀾，19日之後很有可能出現比較劇烈的天氣！大家要多加留意！

(中時電子報)