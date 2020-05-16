台灣疫情趨緩，連續8天零確診、33天沒有本土病例，對此，台灣大學化學系助理教授徐承志發文表示，台灣根本幸福指數爆表啊！別的國家忙著抗疫、解決醫療量能不足，台灣則在討論中職開放民眾觀賽的相關事宜。

徐丞志在臉書PO文表示，近幾天台灣已不怎麼關注疫情，連疫情直播收視率也下降，讓他不禁大嘆，「台灣也真的是幸福」，當很多國家還在努力解決醫療資源不足，我們已經開始在臉書上消遣人倫慘劇、討論中職要不要開放民眾觀賽。

徐承志分享一個「悲慘故事」，已退休的 Kraft Food 研發主管因疫情留在西非，看到之前的分析文便主動連繫他，並指出從統計圖上看，西非似乎沒什麼疫情，但這不表示當地沒人感染，或政府刻意隱瞞，而是檢驗量能遠不足所致。事實上奈及利亞有很多人出現新灌肺炎症狀，但多數人都無法獲得足夠的醫療照顧。

徐承志說，「屋漏偏逢連夜雨，慘的還在後面。」奈及利亞經濟主要靠石油出口，但國際油價大崩盤，加上社會失序，本就因內戰而千瘡百孔的國家就這樣幾乎停擺。政府沒錢也沒能力治療人民，只能靠偏方、奎寧（非洲各國因瘧疾多所以奎寧為常備藥）和一些沒經過臨床試驗的方法治病，將死馬當活馬醫。

徐承志也說，這還是經濟較好的西非，其他非洲國家的慘況根本無法想像，雖不想這樣說，但許多第三世界國家，不幸染病後的命運只能交給上帝決定，這些國家絕對會是全球最早達成群體免疫的地區。看完這些，再看看台灣只覺得「根本整個幸福指數爆表啊！」

(中時電子報)