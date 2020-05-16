章子怡分享女兒學騎馬影片。（圖／翻攝自章子怡微博）

41歲影后章子怡2015年和汪峰結婚，育有4歲女兒醒醒，今年初又生下一子，集滿「好」字。昨(15日)章子怡曬出女兒上馬術課影片，可見年紀小小的醒醒架式十足，章子怡心疼問女兒課上完「疼不疼？」沒想到醒醒回她：「妳騎一下就知道」，超齡回答笑翻網友。

章子怡今年初升格為二寶媽，日前她和大陸「95後演技最好小花旦」張雪迎約吃飯，曬出纖腰，引來網友大讚章子怡產後瘦身超快。上周過母親節，章子怡則分享和汪峰合影，寫下：「結婚紀念日和母親節在一天，我是有多幸福」，汪峰也回應：「愛是一種冷暖自知的情感，別人看到的都只是表象，永遠不知道兩個人真正的歡喜與悲苦…謝謝你，老婆」。

昨章子怡在微博分享4歲的醒醒已經開始學騎馬，舉手投足都頗有章子怡的俠女氣勢，章子怡問女兒騎馬痛不痛，醒醒竟回她「騎一下就知道」，網友回應：「妳說：我已經騎了很多年了」、「醒姐好酷！！！」、「有其母必有其女！」、「不愧是子怡女兒」。

(中時電子報)