罷韓投票倒數20天，草協聯盟發起人李正皓直言，如果反對罷免高雄市長韓國瑜的票數達四、五十萬，韓國瑜將保有能量，和黨主席江啟臣爭奪黨主席大位。

李正皓在政論節目《新聞面對面》上表示，國民黨主席之爭已經開始暗潮洶湧。對江啟臣而言，當然不會只想當過渡黨主席，一定會想更上一層樓，連任2021的黨主席，掌握實權，江才能真正政治實力的轉身。

李正皓再表示，這次罷免案的結果，對韓江兩人都很重要。若韓國瑜拿到反對罷免票數40-50萬，韓國瑜就有底氣挑戰江啟臣。但如果罷韓結果不如韓預期，那韓國瑜也就沒本錢和江啟臣再戰。所以江啟臣要降溫可理解，若投票投出來後，支持韓國瑜的人可能只有10萬票、或20萬票，韓國瑜就要徹底的離開江湖。

李正皓更表示，現在不是更傳出前國民黨主席朱立倫要選高雄市長的天外飛來一筆傳言？這就是他先前所說的，一桃殺三士，朱立倫、韓國瑜、王金平可能都被「殺掉」。

不過對於李正皓的推論，有網友有不同見解，一位退役軍人投稿到《Yahoo論壇》，認為江啟臣布局是「兩箭救三士」，江啟臣第一箭便是盡力救韓國瑜，第二箭是保持王朱二人能量。

(中時電子報)