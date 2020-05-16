「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)不僅是他那個年代最好的球員，即使生在今日，他仍被認為可以改打控衛或前鋒而取得成功。事實上公牛在6冠王朝之前還未採用三角戰術，他們已讓喬丹擔任過控衛。

1989年3月11日，喬丹初次改打控衛就送出15個助攻，過幾天他又送出單場17個助攻(還有34分與6抄截)，接著連續7場大三元，場均30分、投籃命中率51%，3.1次抄截。

那期間喬丹接連擊退湖人控衛魔術強生(Magic Johnson)、太陽控衛凱文強生(Kevin Johnson)，公牛14戰11勝。拓荒者後衛崔斯勒(Clyde Drexler)說：「喬丹控球簡直比魔術強生還厲害。」

可惜公牛季末吞下6連敗，喬丹仍維持34.8分、10.2助攻、9籃板、51%命中率。如果生涯都打控衛，喬丹肯定能成為另一部「大三元製造機」。他的單季大三元紀錄後來被韋斯布魯克(Russell Westbrook)突破。

公牛採用三角進攻之後，控球權交給前鋒皮朋(Scottie Pippen)，喬丹為此跑去增重，改打節奏較慢的半場進攻與低位單打，終於成就他的霸業。但是以他早年一球在手的威風，若拿到今天也絕不輸給哈登(James Harden)、韋斯布魯克之類的猛將。

(中時電子報)