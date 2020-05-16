台積電15日宣布將赴美亞利桑那州設廠，預計投資12億美元（約3600億元台幣），不僅替市場投下震撼彈，也有外媒分析指出，台積電赴美設廠，可能讓身為台積電主要客戶、現在正遭美揚言斷貨供的大陸電信巨擘華為得以解套。不過美官員表示，台積電赴美並不代表可視為對華為貨供的許可，一樣仍需取得銷售許可證。

據路透社報導，正於全球最大的晶圓代工半導體製造廠台積電於15日宣布赴美亞利桑那州設廠後，川普政府也在同日宣布再度延長華為臨時許可證90天，但也表示華府正在修高科技產品相關出口規則，藉此限制華為採購美國企業半導體技術及產品。

不過，《紐約時報》分析指出，台積電赴美設廠不僅川普政府視為一大勝利，並引述知情人士透露，台積電答應設廠與美方有些交易，可能鬆綁海外生產產品使用美國技術的限制，有望替貨供華為解套。

不過路透報導指出，對於台積電赴美設廠是否可視為確保取得華為貨供許可，國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach）15日表示，「並不保證如此，我認為台積電約有10%至12%的業務是在大陸市場、且主要客戶是華為，所以除非台積電取得證照，否則仍會受到規定限制」。

克拉奇也呼籲美國盟友與夥伴站在華府這邊，共同面對華為與大陸「確切的安全威脅」；至於美國是否會提供台積電任何投資激勵方案，克拉奇並未直接說明，僅表示「行政部門會幫助台積電這筆設廠投資成功，「我知道美國國會正在進一步研究許多事，我認為接下來會有一些好的可能出現」。

至於美國再次揚言對華為下手，陸官媒環球時報總編輯胡錫進在推特寫道：「據我所知，如果美國進一步阻撓廠商向華為供應關鍵技術，大陸將啟動『不可靠實體清單』，限制或調查高通、思科（Cisco）與蘋果（Apple）等美國企業，並暫停採購波音（Boeing）飛機。」

(中時電子報)