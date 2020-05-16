檢察官代表國家進行刑罰訴追，但更重要的任務就是發現真相及彰顯司法正義，近年檢方在死刑定讞判決後，因發現新事實及新證據提起再審或非常上訴，被指涉台南歸仁雙屍命案的謝志宏，就是第6位獲平反無罪的死囚。

台灣司法史上最沉痛的悲劇，就是空軍營區謝姓女童遭性侵殺害命案，當時擔任空軍士兵的江國慶遭指為凶手，他被軍法判決死刑並火速槍決，後來國防部北部地方軍事法院再審判他無罪，但江國慶早已死亡。

新北市汐止吳銘漢夫婦命案，現場唯一被查到血指紋的現役軍人王文孝，隔年依軍法槍決後，蘇建和等3人遭認為是共犯，1995年被判死定讞，時任檢察總長陳涵認為有疑點，三度提起非常上訴。當時法務部長馬英九也拒簽死刑執行令，在律師團努力下，2000年蘇建和3人獲高院裁准再審，3年後被改判無罪獲釋；2012年9月再更三審仍判無罪，因依速審法不得上訴而告確定。

最特別的是曾為死囚的徐自強，被控犯下建商黃春樹綁架勒贖撕票案，判決死刑確定後，他聲請釋憲並經檢方提非常上訴，死刑撤銷發回更審，最後獲判無罪確定。

再審門檻因2015年修法後放寬，檢方也主動清查，調查死刑定讞判決是否有新事實及新證據，鄭性澤被控槍殺員警蘇憲丕遭判死定讞，2016年台中高分檢認為當年起訴錯誤，替鄭聲請再審，他獲改判無罪確定。

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(中時電子報)