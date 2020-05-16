全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批評小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤，遭到國民黨停權處分；但國民黨的做法卻遭綠營評「太過溫吞」，認為沒有果斷在最短的時間止住失血，問題將越來越大。

對此，民進黨立委林俊憲在政論節目上指出，國民黨這次的做法太過瞻前顧後、沒有果斷的領導作法；如果是民進黨面對這樣的事件，光是黨員就會強烈要求黨中央處理，因為這樣的事件將會嚴重傷害到黨的形象，如果黨的形象一垮，黨員們也一樣會垮！

林俊憲提到2018年的東廠事件，儘管民進黨已經相當快速的處理，張天欽在第二天就辭職、當時的促轉會主委黃煌雄及行政院長賴清德也先後向公眾道歉，但仍躲不掉年底九合一大選慘敗的命運。

但國民黨卻還在停止黨權、扭扭捏捏，還要等下個月才要開除黨籍，林俊憲直接舉去年大選時李正皓的例子，李正皓3天就被開除了，哪還要等一個月？

(中時電子報)