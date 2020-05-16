美國之音16日報導，白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）當地時間15日在白宮告訴記者，美陸貿易協定「正在繼續執行」，意即美國與大陸達成的第一階段貿易協定依然有效，雙方仍在著手解決貿易問題。

報導稱，就在一天前，美國總統川普表示，他對大陸未能控制新冠病毒疫情的發展感到非常失望，這為美陸貿易協定蒙上一層陰影。川普表示，他能夠切斷與大陸的關係。

庫德洛回答記者提問美陸貿易協定是否因此破局時說，「絕對沒有」。大陸正在努力兌現他們對協議的承諾。庫德洛說：「他們在商品購買方面有些滯後。我認為這與市場和經濟處境有很大關係」。

報導稱，庫德洛表示，美國財政部長穆努欽、美國貿易代表萊海澤上星期與大陸副總理劉鶴進行了成功的通話，雙方副手又在星期四夜間進行了良好的溝通。

庫德洛說：「我們與中國有其它議題要解決，當然包括病毒的來源（問題）。至於貿易協定，協議絕對正在繼續執行」。

另據報導，美陸兩國最高級別的貿易和財政官員14日舉行了疫情發生以來，首次電話會議。美國貿易代表辦公室表示，雙方同意在建立成功實施協議必要的政府基礎設施方面取得良好進展。

(中時 )