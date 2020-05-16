針對罷免案，高雄市長韓國瑜昨首次正式表態，呼籲支持者6月6日當天不要去投票。對此，有評論認為，韓的孤注一擲超乎外界想像，至於其政治判斷是否正確，能從四點分析。

對於罷韓團體發起的罷免，韓昨呼籲市民朋友，在6月6日這天，拜託不要來高雄，請關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，「不要出來投罷免票，出來監票就好」。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心，不出來投。《中評社》對於韓國瑜為何要支持者6月6日不投票，進行分析。

該評論首先指出，韓要支持者不要出來投票，理由是不願激化對立或不必要造成更多想像空間，便宣告包括支持他的人不用相挺，一切由市民抉擇。第二、對於選舉或罷免，韓完全尊重，但對罷韓團體卻不願正面回答，強調很多站出來罷免的民眾是被鼓譟的，因此支持韓的好友，應該有信心不出來投。不過該評論認為，韓感性談話能打中支持者的心，但未提及當選高雄市長不到一年就跑去選總統一事，也如同放棄與認同罷韓市民對話。

第三點，該評論認為，韓雖強調團隊不貪污、不炒土地、不包工程，但與罷韓的理由不相關，並未直接面對罷韓人士的訴求。韓的告白能讓人再次回憶起2018年參選市長時的韓，但要大家不出來投票，卻又要大家監票，恐留給對手見縫插針的機會。最後一點，韓恐評估自己終究難逃被罷免，因而採取軟性及感性訴求。

(中時電子報)