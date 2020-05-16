受到新冠疫情影響，大陸CBA已經停賽快4個月，儘管中國籃協主席姚明再次跟上級部門提出重啟計畫，可惜暫時未獲批准，所幸這次重啟計畫沒被完全駁回，只需提出更細化、更成熟的方案，但先前謠傳6月15日重新開打恐將再延。

大陸CBA首次提出重啟計畫是在4月15日，當時沒獲國家體育總局審核通過，原因是大陸打算短期內不考慮重啟大型體育賽事，如今第2次提出重啟，比賽模式仍採賽會制，且預計在東莞、青島兩地關門進行，總算看到一絲重啟曙光。

為了促成CBA重啟，姚明還特地上到央視節目提出3種不同的重啟方案，以及相關防疫措施，可惜隨著上級部門要求重提更詳細、更成熟的方案，6月6日重啟已經不太可能，最早重啟日期仍在6月15日，甚至可能延到7月才可重啟。

由於國際籃總(FIBA)敲定東京奧運落選賽將於明年6月29日進行，代表CBA下個球季最晚必須要在明年5月底結束，那麼下季要在今年10月下旬開打，所以就算本季重啟，也要趕在8月底打完才行，假如拖到7月重啟，賽程勢必再調整。

(中時 )