低頭滑手機超傷頸椎！護頸五招幫你遠離頸椎病｜扶原中醫王咨翔醫師

王咨翔醫師分享，日前有位40多歲的陳小姐來看診，表示自己肩膀僵硬、脖子、背部痠痛，偶爾還會出現頭痛的狀況。經詢問後發現，她為了吸收最新的防疫資訊，花了比平常更多的時間在看手機新聞。

經王咨翔醫師檢查發現，女患者第七頸椎的後面有塊腫腫的硬包塊，俗稱「富貴包」。由於長時間低頭造成頸椎間盤的壓力升高、頸部後方的肌肉和韌帶鬆弛，失去彈性，周圍肌肉群因此緊張而腫脹，最後形成富貴包。

王咨翔醫師說，中醫對富貴包的處理以針灸和拔罐為主，並搭配頸椎整脊及刮痧手法，促進頸椎部位氣血循環，達到疏經通絡的目的。

王咨翔醫師提醒，現代人使用手機頻率大增，頸椎病患者也隨之增多，歐洲脊椎協會指出「一個人頭部重約5公斤，但低頭30度看手機，由於物理槓桿、重力作用，頸部肌肉需承受二25公斤以上的重量」。這會增加頸部負擔、加速退化速度。

最後，王咨翔醫師也分享「簡易護頸操」在家就可以輕鬆做，分別是仰頭望掌、旋肩舒頸、頭頸相抗、左右交替、前俯後仰這五大動作，建議大家趁午休、睡前動一動，遠離頸椎病。

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(中時電子報)