王咨翔醫師分享，日前有位40多歲的陳小姐來看診，表示自己肩膀僵硬、脖子、背部痠痛，偶爾還會出現頭痛的狀況。經詢問後發現，她為了吸收最新的防疫資訊，花了比平常更多的時間在看手機新聞。
經王咨翔醫師檢查發現，女患者第七頸椎的後面有塊腫腫的硬包塊，俗稱「富貴包」。由於長時間低頭造成頸椎間盤的壓力升高、頸部後方的肌肉和韌帶鬆弛，失去彈性，周圍肌肉群因此緊張而腫脹，最後形成富貴包。
王咨翔醫師說，中醫對富貴包的處理以針灸和拔罐為主，並搭配頸椎整脊及刮痧手法，促進頸椎部位氣血循環，達到疏經通絡的目的。
王咨翔醫師提醒，現代人使用手機頻率大增，頸椎病患者也隨之增多，歐洲脊椎協會指出「一個人頭部重約5公斤，但低頭30度看手機，由於物理槓桿、重力作用，頸部肌肉需承受二25公斤以上的重量」。這會增加頸部負擔、加速退化速度。
最後，王咨翔醫師也分享「簡易護頸操」在家就可以輕鬆做，分別是仰頭望掌、旋肩舒頸、頭頸相抗、左右交替、前俯後仰這五大動作，建議大家趁午休、睡前動一動，遠離頸椎病。
【本文獲王咨翔醫師授權，非經許可請勿轉載】
文章來源：扶原中醫台中院區粉專
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。