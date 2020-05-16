最近罷韓議題很熱，以前柯文哲談韓國瑜的話屢被拿來作文章。噤聲許久的台北市長柯文哲妻子陳佩琪終於不忍了，她昨(15)日重出臉書發聲，再度寫長文護夫。陳佩琪對外界攻擊柯韓兩人有「特殊情誼」耿耿於懷，她嗆問，當年長官賞識部屬有何可恥？難道韓國瑜不堪到不能有情誼？

陳佩琪表示，PTT只要討論柯文哲的任何議題，就會有人放一張截圖，內容是先生曾在某節目上說「他(韓國瑜)在這失業的17年間唸了很多書」，接著不忘冷嘲熱諷一番，不知是想嘲弄先生識人不明？還是想嘲弄韓市長沒念過什麼書？

她實在想不透，柯文哲講這句話有如此可惡？嘲諷兩年還罵不完。縱然有人覺得他low，難道就要強迫大家一起辱罵或看不起他？一個人就算過去失業生活頹廢，但至少現在振作起來，也當選市長了，有需要對過去長官對部屬的一句讚美，如此冷嘲熱諷窮追猛打兩年嗎？

陳佩琪曾在臉書上說：「先生帶我去雲林韓市長的農舍作客，這是先生上任市長以來第一次帶我去人家裡拜訪， 或許他們之間有『特殊情誼』吧！」就這四個字「特殊情誼」一直被嘲笑到現在，長官對部屬賞識，有「特殊情誼」是如此可恥？ 韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？

陳佩琪揭秘，當年她與柯文哲連袂拜訪韓國瑜，根本不知他是何許人也，也不知此行目的為何？柯文哲告訴她，說韓他就是一個快被拔官的人，他有些資歷，若做到年底，就可符合退休資格(先生講的模糊，可能自己也不是很確定) ，但有人就是不肯，硬要他立刻滾蛋，後來想安排他到市府別的位置，但人家還是反對，最後逼得他自己遞辭呈走人，理由是「不想造成長官麻煩」。

陳佩琪透露，柯文哲說雖然只有工作上數面之緣，但覺得自己承受不住壓力而妥協(北農股權分配就是由他們決定總經理人選)，對他有些愧疚，才要她一起去雲林拜訪。

陳佩琪最後說，人不是完人，都有過去，也相信每個人都有自己特有的才氣，不管後天世俗的成就如何，人格都該受基本的尊重。

(中時電子報)