台74線大里聯絡道路高架橋下新闢平面道路完工模擬圖。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

傾聽民意、依其所需！台中市政府為紓解台3線車潮，並配合交通部公路總局辦理台74線大里及霧峰地區增設匝道工程、營建署延伸中山路通往台74線道路工程，建設局分兩期闢建大里聯絡道高架橋下平面道路；第一期工程已於今年初開工。市府聽取地方建議增設3處開口供橫向通行，讓未來通行更便利。

建設局表示，日前地方說明會上，該局詳細說明變更設計項目，強調施工團隊會在維持道路原有功能及環境維護的前提下，採納地方意見，在《水利法》規定開發範圍需設有滯洪及排水管理設施要求內，維持總出流量不變，改變出流通水斷面，配合地勢降低滯洪設施出露面高度，並保留綠美化設計，讓行車視野更開闊舒適。

該平面道路原先規畫4處開口，分別為景庄街202巷、振興路、中山路（預留設）及西湖路，在開口安全性及交通流量評估後；經地方建議，建設局與施工團隊重新盤點，新增「景庄街180巷」、「西湖路187巷」及「草溪西路166巷」3處；但考量路口鄰近台74線墩柱，可能影響安全視距，加上既有巷道路幅較窄，特別規劃可供小型車輛轉向需求的開口寬度。

建設局說，大里聯絡道高架橋下增設平面道路一期工程首重紓解台3線車流，並做為引導營建署辦理的中山路延伸工程(通往台74線)車流，範圍自大里區草堤路至草溪西路，全長約1888公尺，並為符合未來公路總局新增草湖匝道啟用需求，讓車流更順暢，期望未來完工後可串聯區域發展，提升產業運輸效益，帶動地方經濟發展。

建設局強調，當天說明會上，包括市議員張滄沂、林德宇、李天生、段緯宇、大里區西湖里長賴加彬均出席，立委何欣純、市議員蘇柏興、林碧秀服務處代表也到場瞭解。

(中時 )