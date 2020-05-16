高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，韓國瑜昨透過影片正式表態，呼籲韓粉，6月6日那天不要去投票。而近來鬧出許多風波的挺韓大將李來希也默默在臉書分享該影片，讓許多網友好生感動，心疼李來希近來受到的打壓，也感恩李來希的情義相挺。

韓國瑜昨在臉書、YouTube同步訴說罷韓心聲，他稱，第一次向大家報告罷韓案，大概也會是最後一次向大家報告。法律賦予人民選舉、罷免的權利，所以選舉、罷免，他完全尊重。他呼籲外縣市的好朋友，在6月6日這一天不要來高雄，關心韓國瑜就可以，不要付諸行動，而高雄市支持韓國瑜的好朋友不要出來投票，出來監票就好。

而近來因批評時代力量立委王婉諭和副總統陳建仁飽受批評的李來希，也默默在臉書分享該影片，許多挺韓網友一看到，留言表示，「真是為韓市長不值」、「反罷不投還有個好處，有些表裡不一的人、騎牆派也不敢去投票，還有就是有些人，不敢被貼他是獨派、反韓，尤其是生意人、店家，需要人人好的 不想得罪客人，就不敢冒險出去投票，相當程度可以約制反罷免的投票人數」。

李來希臉書。（摘自李來希臉書）

(中時電子報)