新冠肺炎疫情仍未見明顯起色，陸美科技戰又起，全球晶圓代工龍頭台積電周五(15日)宣布將赴美設廠，美國商務部也在美東時間周五公布將進一步限制美企提供技術或直接產品給大陸設備巨頭華為，大陸官媒總編胡錫進也發推文，指出北京當局恐祭出不可靠實體清單，蘋果、思科跟高通恐遭制裁，引發美股晶片股重挫，台積電ADR終場也收跌逾4%。

美國商務部先是公布將華為臨時許可證再延長90天，讓美企能持續與華為進行業務往來，同時警告這是最後一次延期；隨後，美國商務部再發出禁止美國軟體以及相關技術的半導體廠商，在未經過美國政府許可下，不可供貨給華為。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進推文表示，如果美國進一步封殺華為的美企供應鏈，北京當局將「限制或調查」蘋果、思科與高通，陸美科技戰儼然再度開打。

據barrons報導，Raymond James 分析師 Chris Caso認為，台積電赴美設廠，由於美國供應鏈受到最新限制令影響，可說是任何美國供應鏈都無法再供貨華為，台積電最終命運也得放棄華為訂單。

受到一連串利空消息影響，費半指數周五終場大跌38.16點或2.19%、報收1700.89點。台積電ADR失守50美元大關，收盤走跌2.16美元或4.15%、收在49.94美元。

晶片類股也遭血洗，英特爾下跌0.80美元或1.35%、報收58.28美元；高通重挫4.1美元5.13%、報收75.77美元；博通下跌6.19美元或2.32%、報收260.41美元；美光下跌1.32美元或2.89%、報收44.41美元。

同樣遭到美國商務部點名禁止供貨給華為的半導體設備股，包括應用材料下跌2.39 美元或4.39%、報收52.04美元；泛林下跌17.16美元或6.38%、報收251.84美元；ASML下跌10.01美元或3.31%、報收292.54 美元；科磊下跌8.47 美元或4.82%、報收167.43美元；泰瑞達下跌4.50美元或7.33%、報收56.89美元。

(中時電子報)