中市整修6傳統市場廁所，提供攤商、消費者乾淨的如廁場域。（台中市政府經發局提供／陳世宗台中傳真）.

台中市改善老舊公有零售市場廁所環境，市府整修一心、大肚、太平、烏日、福安、豐原第一等6處公有零售市場廁所，4月完工後開放使用，市場攤商、消費者都十分滿意整修後的如廁環境；民眾希望市府持續推動，藉此吸引更多消費者前往市場消費採買。

經發局長張峯源說，該局逐年全面檢視全市公有市場老舊廁所，自105年度起陸續整修第一、第二、第三、第五、霧峰、清水第一等公有零售市場均成效良好，市府環保局協助爭取行政院環境保護署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，這次6處市場廁所整修由設計單位、施工廠商經多次溝通協調及市場自治會相助順利完成。

經發局除改善市場廁所老舊環境，各廁間也都增設扶手供行動不便者使用，也為消費者需求，提供隨身物品放置區域及衣物吊掛空間、垃圾桶，更在蹲式便器旁貼心的製作「小腳丫」標示供民眾蹲在正確位置如廁，太平、烏日、福安及豐原第一市場也加強了無障礙廁所空間。

張峯源強調，過去民眾都對市場廁所有髒亂的刻板印象，期盼藉由廁所整修工程，積極共創友善優質的市場文化，持續打造安心市集；未來經發局也積極推動耐震補強、消防、電氣設備及建築物公安改善，增加市民到公有市場採買的安全性。

(中時 )